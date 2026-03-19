Itaka, „królowa egzotyki”, otworzyła sprzedaż zimy 2026/2027. W programie nowa wyspa

Wśród zimowych ofert Itaka ma 243 wycieczki objazdowe
– Rosnące zainteresowanie podróżami egzotycznymi to jeden z głównych trendów ostatnich lat – podkreśla na wstępie komunikatu cytowany w nim Piotr Henicz, wiceprezes Itaka Holdings. – To właśnie popyt na egzotykę sprawia, że z roku na rok znacząco rośnie udział sezonów zimowych w całorocznej sprzedaży. Polacy podróżują coraz częściej, coraz dalej i coraz bardziej luksusowo, jednocześnie decydując się na rozszerzone warianty ubezpieczenia i dodatkowe usługi, w tym na wycieczki fakultatywne i atrakcje w destynacjach.
Ostatni nasi klienci, których zatrzymała za granicą wojna na Bliskim Wschodzie, mają już bilety i wrócą w ciągu kilku godzin do kraju – ogłosiło dz...
- Itaka konsekwentnie stawia na dywersyfikację i wysoką jakość produktu, profesjonalną obsługę we wszystkich kanałach sprzedaży, kompetentną opiekę rezydentów w destynacjach czarterowych, pilotów wycieczek objazdowych i specjalistów Itaka Travel Ekspert w wyjazdach spod znaku Itaka Smart – dodaje.
Na pierwszym miejscu touroperator wymienia Zanzibar, „jeden z prestiżowych kierunków Itaki, z największym na polskim rynku wyborem wysokiej klasy hoteli, położonych w atrakcyjnych rejonach wyspy”. Jak zapewnia, rozwija ciągle tę ofertę, dodając nowe hotele „od najsłynniejszych na wyspie z oryginalną architekturą, przez klimatyczne miejsca wtopione w krajobraz, aż po duże hotele w europejskim stylu”. Wyloty na Zanzibar będą możliwe z Warszawy, Katowic, Poznania i Gdańska, a pobyty od 7 do 14 nocy, zależnie od portu.
Następna na liście jest Kenia z „białymi plażami” i „atrakcyjnymi programami safari”. Dodanie drugiego dnia operacji lotniczej w tygodniu z Warszawy sprawi, że ze stolicy będzie można polecieć do Kenii na 7, 10, 11 lub 14 nocy.
Na Sal, królową Wysp Zielonego Przylądka, samoloty będą latały z Warszawy i Katowic na pobyty 7, 10, 11 i 14 nocy.
„Tylko z Itaką można odkryć piękno egzotycznej madagaskarskiej wysepki Nosy Be, zachwycającej plażami i przyrodą” – zachęca biuro podróży i dodaje, że na Nosy Be będzie latać dreamliner z Warszawy, a pobyt można zaplanować na 7 i 14 nocy.
Po udanym debiucie w sezonie zima 2025/2026 touroperator będzie organizował też rejsy dreamlinerem LOT-u do Ho Chi Minh (Sajgonu) w Wietnamie, do hoteli w resortach Mui Ne i Phan Thiet. Wyloty z Warszawy, pobyty 7 i 14 nocy.
Itaka pozostaje też jedynym polskim touroperatorem oferującym bezpośrednie przeloty na malezyjską wyspę Langkawi na Morzu Andamańskim. Poleca tam pakiety łączące zwiedzanie i wypoczynek. Wyloty z Warszawy na 7 i 14 noclegów.
Ważne miejsce w ofercie biura podróży zajmuje też Tajlandia. Kolejnej zimy będzie można polecieć tam bezpośrednio z Warszawy dreamlinerem cztery razy w tygodniu. Z Warszawy czartery polecą na Krabi i Phuket oraz do Bangkoku. Tu „dopełnienie oferty stanowi bogate portfolio wycieczek fakultatywnych”.
Pod hasłem „Już Mamy Lato 26!” ruszyła dzisiaj w biurze podróży Itaka sprzedaż wyjazdów na kolejny rok. Organizator zapełnił systemy rezerwacyjne p...
Na liście zimowych egzotycznych kierunków znajdzie się też Sri Lanka. Wyloty z Warszawy na 7 lub 14 nocy.
Tylko z Itaką można będzie polecieć bezpośrednio z Warszawy na Malediwy. Wypoczynek potrwa 7 lub 14 nocy.
„Marzenia o karaibskich wakacjach spełnia Dominikana. Bezpośredni przelot dreamlinerem i luksusowe hotele zdecydowanie spełniają oczekiwania polskich turystów” – czytamy. Wyloty z Warszawy dwa razy w tygodniu umożliwią pobyty nie tylko przez 7 i 14, ale także przez 10 i 11 nocy.
Itaka ma też w planach na zimę operacje czarterowe do Omanu, kraju „neutralnego, niezaangażowanego w konflikty, historycznie bezpiecznego, otwartego na turystykę”. Jak dodaje, kiedy sytuacja polityczna na to pozwoli, co powinno nastąpić w niedalekiej przyszłości, jej samoloty będą latać do Salalah z Warszawy, Katowic, Wrocławia i Poznania (na 7, 10, 11 lub 14 nocy), a do Muskatu z Katowic (na 7 i 14 nocy).
Touroperator zachwala też „niezwykle bogaty wybór hoteli” na Wyspach Kanaryjskich. „W zimie na Lanzarote będą wyloty z Katowic, Warszawy, Wrocławia (w planach także z Poznania), pobyty 7 i 14 nocy, na Fuerteventurę z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Poznania, Gdańska, pobyty na 7, 10, 11 i 14 nocy, na Gran Canarię z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic, na 7, 10, 11 i 14 nocy, na Teneryfę z Katowic, Warszawy, Wrocławia i Poznania, wyloty na 7 i 14 nocy, na La Palmę z Katowic na 7 i 14 nocy”.
Z kolei, czytamy dalej, mocna pozycja Itaki na Maderze sprawia, że niezmienną popularnością cieszą się wycieczki łączące wypoczynek w hotelu ze zwiedzaniem wyspy. Na Maderę można lecieć z Warszawy, Katowic i Poznania (na 7, 10, 11 i 14 nocy).
Nowością i zarazem jedyną na rynku ofertą z bezpośrednim przelotem jest w ofercie Itaki wyspa Porto Santo, leżąca około 40 kilometrów od północnego wybrzeża Madery, „słynna z pięknych piaszczystych plaż i niezwykłych krajobrazów, polecana także miłośnikom sportów wodnych i pieszych wędrówek”. Organizator przewiduje wyloty z Katowic na 7 i 14 nocy.
W programie zimowym nie zabrakło Egiptu i Tunezji. W wypadku tego pierwszego kierunku touroperator umieścił na początek sprzedaży w systemach rezerwacyjnych Marsa Alam z lotami z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa i Olsztyna (pobyty na 7, 10, 11 i 14 nocy) i Hurghadę z Warszawy, Poznania, Katowic, Wrocławia i Gdańska (7, 10, 11 i 14 nocy), a z tego drugiego – Dżerbę z wylotami z Katowic i Warszawy (7 i 14 nocy).
Ważne miejsce w ofercie na sezon zima 2026/2027 zajmują wycieczki objazdowe i city breaki – przekonuje organizator i na początek oferuje do wyboru 243 trasy. Wśród nich do Tajlandii i na Malediwy. „Odpowiedzią na rosnące zainteresowanie są wyjazdy do Indii – do wyboru [jest] 13 różnorodnych tras objazdowych, a także Malezja z 8 programami realizowanymi przelotem czarterowym. Wśród kierunków szczególnie bogato reprezentowanych znalazła się Kenia, z 18 wycieczkami z safari. W ofercie są także podróże po Ameryce Południowej – egzotyczne wyprawy do Peru, Boliwii i Ekwadoru”.
W ofercie stałe miejsce zajmują Hiszpania, Maroko, Egipt, Tunezja, Włochy i Turcja.
Z nowości w kategorii wycieczek objazdowych Itaka poleca wyjazdy na Filipiny, „w tym rajskie Boracay i malowniczy Palawan: »Filipiny: białe plaże Boracay«, »Filipiński duet: Palawan i Boracay«, dalekie wyprawy do Australii: »Wielki skok na Antypody« i Stanów Zjednoczonych: »Aloha Hawaii!« i »Floryda: od palm do gwiazd«”.
Nowe city breaki to „Walencja i Lizbona”. „Wybrane programy będą dostępne także z nowych portów wylotowych: Krakowa i Gdańska” – zaznacza organizator.
Jak dodaje, można już też rezerwować rejsy morskie po Morzu Śródziemnym, Karaibach i „wyprawy do najbardziej egzotycznych zakątków świata”. W programie jest ich 34 z takimi armatorami jak MSC Cruises, Costa Cruises, Royal Caribbean Cruises, Celebrity Cruises.
Inny nurt imprez turystycznych to wyjazdy pod marką Itaka Smart, czyli takie, których program i termin klienci mogą sami kształtować.
Biuro podróży wymienia, że już teraz przygotowało „kilkaset hoteli w 57 destynacjach, zarówno egzotycznych, jak i w atrakcyjnych europejskich kierunkach.: Rio de Janeiro i Salvador de Bahia. Propozycje w Stanach Zjednoczonych to hotele w Miami i Nowym Jorku. Już dostępne są także Mauritius, Bali, Filipiny, Maroko: Agadir i Marrakesz. Szeroko reprezentowane są kierunki europejskie: Malta, Cypr, Włochy: Rzym, Wenecja i Mediolan, Hiszpania: Sewilla, Granada, Costa Blanca, Costa del Sol, Barcelona, Kadyks i Madryt, Wyspy Kanaryjskie, Portugalia: Azory, Madera, Lizbona i Porto”.
Z Itaką Smart można wybrać się też do Paryża, Nicei, Dublina, Londynu i Amsterdamu – czytamy w komunikacie, ale touroperator zaznacza, że wkrótce doda możliwość zaplanowania podróży także do Martyniki, Gwadelupy i Dominiki.
Jest też oferta dla narciarzy. I chodzi tu o narty w Turcji z bezpośrednim przelotem do Kayseri.
„Erciyes, najnowocześniejszy i najwyżej położony ośrodek narciarski w sercu słynnej Kapadocji, oferuje świetne warunki śniegowe, doskonale przygotowane trasy o różnym stopniu trudności, niezatłoczone stoki i brak kolejek przy wyciągach. Do tego komfortowe hotele, widok na majestatyczny wulkan i skipass w cenie (50 wjazdów). Wyloty z Warszawy i Katowic, pobyty 7 nocy”.
Miłośnikom nart Itaka oferuje też możliwość zjeżdżania we Włoszech w Limone Piemonte.
– Jesteśmy gotowi na sezon zima 26/27. Zachęcam do wczesnego rezerwowania, nasi stali klienci wiedzą, że naprawdę warto! Oferta już na starcie jest bardzo różnorodna i szeroka – przekonuje Henicz, cytowany w komunikacie.
– Królujemy w egzotyce nie tylko zimą, większość tych kierunków mamy w ofercie także latem. Jesteśmy touroperatorem, który zainicjował na polskim rynku najwięcej operacji do najpopularniejszych destynacji, w tym egzotycznych. Długoletnia współpraca, dynamicznie rosnący wolumen klientów wraz z kontraktowaniem, także na rynki zagraniczne w ramach Itaka Holdings, daje nam efekt synergii, co przekłada się na unikatowy produkt, gwarantowaną jakość i konkurencyjne ceny – podsumowuje Piotr Henicz.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Agent turystyczny Urlop.pl energicznie rozwija sieć punktów sprzedaży. W sobotę firma świętowała otwarcie setneg...
Podczas dzisiejszego posiedzenia w Ministerstwie Sportu i Turystyki kierownictwo tego resortu podsumowało ewakua...
Gościem najnowszego podcastu z cyklu „Rozmów o turystyce” był Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki...
