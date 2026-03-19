Reklama

Itaka, „królowa egzotyki”, otworzyła sprzedaż zimy 2026/2027. W programie nowa wyspa

Biuro podróży Itaka anonsuje rozpoczęcie sprzedaży wyjazdów na sezon zimowy 2026/2027. W ramach pierwszej transzy tej oferty udostępniła już "mocną egzotykę", "rozbudowane Wyspy Kanaryjskie i Maderę", dużo więcej wycieczek objazdowych i luksusowych rejsów, bezpośrednie przeloty na Porto Santo, dwa kierunki narciarskie i "elastyczne podróże z Itaką Smart".

Publikacja: 19.03.2026 18:07

Wśród zimowych ofert Itaka ma 243 wycieczki objazdowe

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

– Rosnące zainteresowanie podróżami egzotycznymi to jeden z głównych trendów ostatnich lat – podkreśla na wstępie komunikatu cytowany w nim Piotr Henicz, wiceprezes Itaka Holdings. – To właśnie popyt na egzotykę sprawia, że z roku na rok znacząco rośnie udział sezonów zimowych w całorocznej sprzedaży. Polacy podróżują coraz częściej, coraz dalej i coraz bardziej luksusowo, jednocześnie decydując się na rozszerzone warianty ubezpieczenia i dodatkowe usługi, w tym na wycieczki fakultatywne i atrakcje w destynacjach.

Czytaj więcej

Itaka po ewakuowaniu klientów z Bliskiego Wschodu: Przepraszamy, dziękujemy, zapraszamy
Biura Podróży
Itaka po ewakuowaniu klientów z Bliskiego Wschodu: Przepraszamy, dziękujemy, zapraszamy

- Itaka konsekwentnie stawia na dywersyfikację i wysoką jakość produktu, profesjonalną obsługę we wszystkich kanałach sprzedaży, kompetentną opiekę rezydentów w destynacjach czarterowych, pilotów wycieczek objazdowych i specjalistów Itaka Travel Ekspert w wyjazdach spod znaku Itaka Smart – dodaje.

Co z tą egzotyką?

Na pierwszym miejscu touroperator wymienia Zanzibar, „jeden z prestiżowych kierunków Itaki, z największym na polskim rynku wyborem wysokiej klasy hoteli, położonych w atrakcyjnych rejonach wyspy”. Jak zapewnia, rozwija ciągle tę ofertę, dodając nowe hotele „od najsłynniejszych na wyspie z oryginalną architekturą, przez klimatyczne miejsca wtopione w krajobraz, aż po duże hotele w europejskim stylu”. Wyloty na Zanzibar będą możliwe z Warszawy, Katowic, Poznania i Gdańska, a pobyty od 7 do 14 nocy, zależnie od portu.

Następna na liście jest Kenia z „białymi plażami” i „atrakcyjnymi programami safari”. Dodanie drugiego dnia operacji lotniczej w tygodniu z Warszawy sprawi, że ze stolicy będzie można polecieć do Kenii na 7, 10, 11 lub 14 nocy.

Reklama
Reklama

Na Sal, królową Wysp Zielonego Przylądka, samoloty będą latały z Warszawy i Katowic na pobyty 7, 10, 11 i 14 nocy.

„Tylko z Itaką można odkryć piękno egzotycznej madagaskarskiej wysepki Nosy Be, zachwycającej plażami i przyrodą” – zachęca biuro podróży i dodaje, że na Nosy Be będzie latać dreamliner z Warszawy, a pobyt można zaplanować na 7 i 14 nocy.

Po udanym debiucie w sezonie zima 2025/2026 touroperator będzie organizował też rejsy dreamlinerem LOT-u do Ho Chi Minh (Sajgonu) w Wietnamie, do hoteli w resortach Mui Ne i Phan Thiet. Wyloty z Warszawy, pobyty 7 i 14 nocy.

Itaka pozostaje też jedynym polskim touroperatorem oferującym bezpośrednie przeloty na malezyjską wyspę Langkawi na Morzu Andamańskim. Poleca tam pakiety łączące zwiedzanie i wypoczynek. Wyloty z Warszawy na 7 i 14 noclegów.

Ważne miejsce w ofercie biura podróży zajmuje też Tajlandia. Kolejnej zimy będzie można polecieć tam bezpośrednio z Warszawy dreamlinerem cztery razy w tygodniu. Z Warszawy czartery polecą na Krabi i Phuket oraz do Bangkoku. Tu „dopełnienie oferty stanowi bogate portfolio wycieczek fakultatywnych”.

Czytaj więcej

Itaka oferuje na początek sprzedaży nowego sezonu 3 procent rabatu, a stałym klientom nawet 6 procen
Biura Podróży
Itaka: Już Mamy Lato 26! Wśród nowości więcej Egiptu – nowy kurort nad morzem
Reklama
Reklama

Na liście zimowych egzotycznych kierunków znajdzie się też Sri Lanka. Wyloty z Warszawy na 7 lub 14 nocy.

Tylko z Itaką można będzie polecieć bezpośrednio z Warszawy na Malediwy. Wypoczynek potrwa 7 lub 14 nocy.

„Marzenia o karaibskich wakacjach spełnia Dominikana. Bezpośredni przelot dreamlinerem i luksusowe hotele zdecydowanie spełniają oczekiwania polskich turystów” – czytamy. Wyloty z Warszawy dwa razy w tygodniu umożliwią pobyty nie tylko przez 7 i 14, ale także przez 10 i 11 nocy.

Itaka ma też w planach na zimę operacje czarterowe do Omanu, kraju „neutralnego, niezaangażowanego w konflikty, historycznie bezpiecznego, otwartego na turystykę”. Jak dodaje, kiedy sytuacja polityczna na to pozwoli, co powinno nastąpić w niedalekiej przyszłości, jej samoloty będą latać do Salalah z Warszawy, Katowic, Wrocławia i Poznania (na 7, 10, 11 lub 14 nocy), a do Muskatu z Katowic (na 7 i 14 nocy).

Tam gdzie ciepło, ale bez długiego lotu

Touroperator zachwala też „niezwykle bogaty wybór hoteli” na Wyspach Kanaryjskich. „W zimie na Lanzarote będą wyloty z Katowic, Warszawy, Wrocławia (w planach także z Poznania), pobyty 7 i 14 nocy, na Fuerteventurę z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Poznania, Gdańska, pobyty na 7, 10, 11 i 14 nocy, na Gran Canarię z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic, na 7, 10, 11 i 14 nocy, na Teneryfę z Katowic, Warszawy, Wrocławia i Poznania, wyloty na 7 i 14 nocy, na La Palmę z Katowic na 7 i 14 nocy”.

Z kolei, czytamy dalej, mocna pozycja Itaki na Maderze sprawia, że niezmienną popularnością cieszą się wycieczki łączące wypoczynek w hotelu ze zwiedzaniem wyspy. Na Maderę można lecieć z Warszawy, Katowic i Poznania (na 7, 10, 11 i 14 nocy).

Reklama
Reklama

Nowością i zarazem jedyną na rynku ofertą z bezpośrednim przelotem jest w ofercie Itaki wyspa Porto Santo, leżąca około 40 kilometrów od północnego wybrzeża Madery, „słynna z pięknych piaszczystych plaż i niezwykłych krajobrazów, polecana także miłośnikom sportów wodnych i pieszych wędrówek”. Organizator przewiduje wyloty z Katowic na 7 i 14 nocy.

W programie zimowym nie zabrakło Egiptu i Tunezji. W wypadku tego pierwszego kierunku touroperator umieścił na początek sprzedaży w systemach rezerwacyjnych Marsa Alam z lotami z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa i Olsztyna (pobyty na 7, 10, 11 i 14 nocy) i Hurghadę z Warszawy, Poznania, Katowic, Wrocławia i Gdańska (7, 10, 11 i 14 nocy), a z tego drugiego – Dżerbę z wylotami z Katowic i Warszawy (7 i 14 nocy).

Bliskie i dalekie wycieczki objazdowe

Ważne miejsce w ofercie na sezon zima 2026/2027 zajmują wycieczki objazdowe i city breaki – przekonuje organizator i na początek oferuje do wyboru 243 trasy. Wśród nich do Tajlandii i na Malediwy. „Odpowiedzią na rosnące zainteresowanie są wyjazdy do Indii – do wyboru [jest] 13 różnorodnych tras objazdowych, a także Malezja z 8 programami realizowanymi przelotem czarterowym. Wśród kierunków szczególnie bogato reprezentowanych znalazła się Kenia, z 18 wycieczkami z safari. W ofercie są także podróże po Ameryce Południowej – egzotyczne wyprawy do Peru, Boliwii i Ekwadoru”.

W ofercie stałe miejsce zajmują Hiszpania, Maroko, Egipt, Tunezja, Włochy i Turcja.

Z nowości w kategorii wycieczek objazdowych Itaka poleca wyjazdy na Filipiny, „w tym rajskie Boracay i malowniczy Palawan: »Filipiny: białe plaże Boracay«, »Filipiński duet: Palawan i Boracay«, dalekie wyprawy do Australii: »Wielki skok na Antypody« i Stanów Zjednoczonych: »Aloha Hawaii!« i »Floryda: od palm do gwiazd«”.

Reklama
Reklama

Nowe city breaki to „Walencja i Lizbona”. „Wybrane programy będą dostępne także z nowych portów wylotowych: Krakowa i Gdańska” – zaznacza organizator.

Jak dodaje, można już też rezerwować rejsy morskie po Morzu Śródziemnym, Karaibach i „wyprawy do najbardziej egzotycznych zakątków świata”. W programie jest ich 34 z takimi armatorami jak MSC Cruises, Costa Cruises, Royal Caribbean Cruises, Celebrity Cruises.

Itaka Smart, dla tych, którzy lubią sami decydować

Inny nurt imprez turystycznych to wyjazdy pod marką Itaka Smart, czyli takie, których program i termin klienci mogą sami kształtować.

Biuro podróży wymienia, że już teraz przygotowało „kilkaset hoteli w 57 destynacjach, zarówno egzotycznych, jak i w atrakcyjnych europejskich kierunkach.: Rio de Janeiro i Salvador de Bahia. Propozycje w Stanach Zjednoczonych to hotele w Miami i Nowym Jorku. Już dostępne są także Mauritius, Bali, Filipiny, Maroko: Agadir i Marrakesz. Szeroko reprezentowane są kierunki europejskie: Malta, Cypr, Włochy: Rzym, Wenecja i Mediolan, Hiszpania: Sewilla, Granada, Costa Blanca, Costa del Sol, Barcelona, Kadyks i Madryt, Wyspy Kanaryjskie, Portugalia: Azory, Madera, Lizbona i Porto”.

Z Itaką Smart można wybrać się też do Paryża, Nicei, Dublina, Londynu i Amsterdamu – czytamy w komunikacie, ale touroperator zaznacza, że wkrótce doda możliwość zaplanowania podróży także do Martyniki, Gwadelupy i Dominiki.

Reklama
Reklama

Jest też oferta dla narciarzy. I chodzi tu o narty w Turcji z bezpośrednim przelotem do Kayseri.

„Erciyes, najnowocześniejszy i najwyżej położony ośrodek narciarski w sercu słynnej Kapadocji, oferuje świetne warunki śniegowe, doskonale przygotowane trasy o różnym stopniu trudności, niezatłoczone stoki i brak kolejek przy wyciągach. Do tego komfortowe hotele, widok na majestatyczny wulkan i skipass w cenie (50 wjazdów). Wyloty z Warszawy i Katowic, pobyty 7 nocy”.

Miłośnikom nart Itaka oferuje też możliwość zjeżdżania we Włoszech w Limone Piemonte.

– Jesteśmy gotowi na sezon zima 26/27. Zachęcam do wczesnego rezerwowania, nasi stali klienci wiedzą, że naprawdę warto! Oferta już na starcie jest bardzo różnorodna i szeroka – przekonuje Henicz, cytowany w komunikacie.

– Królujemy w egzotyce nie tylko zimą, większość tych kierunków mamy w ofercie także latem. Jesteśmy touroperatorem, który zainicjował na polskim rynku najwięcej operacji do najpopularniejszych destynacji, w tym egzotycznych. Długoletnia współpraca, dynamicznie rosnący wolumen klientów wraz z kontraktowaniem, także na rynki zagraniczne w ramach Itaka Holdings, daje nam efekt synergii, co przekłada się na unikatowy produkt, gwarantowaną jakość i konkurencyjne ceny – podsumowuje Piotr Henicz.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowy punkt sprzedaży Urlop.pl stanął przy Wysockiego 67 Parku Handlowym w białostockiej dzielnicy Wy
Biura Podróży
Urlop.pl świętuje otwarcie 100. sklepu z wycieczkami
82 loty, prawie 15 tysięcy turystów sprowadzonych do kraju i 23 miliony złotych pożyczek
Biura Podróży
82 loty, prawie 15 tysięcy turystów sprowadzonych do kraju i 23 miliony złotych pożyczek
Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, członek władz Europejskiego Związku Biur Podróży
Biura Podróży
Paweł Niewiadomski: Rząd pomógł, ale to biura podróży przywiozły z Bliskiego Wschodu najwięcej Polaków
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama