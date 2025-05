Bank Grecji podsumował liczbę turystów i policzył, ile zostawili pieniędzy

Bank podał, że bilans finansowy usług turystycznych w 2024 roku wykazał nadwyżkę w wysokości 18,78 miliarda euro, co oznaczało wzrost o 3,4 procent rok do roku. Rozwój ten wynikał z większego wzrostu przychodów z turystyki (+998,7 miliona euro, tj. 4,8 procent) rok do roku. Wzrost przychodów był napędzany przez rosnącą liczbę turystów (+12,8 procent) i wzrost średnich wydatków na nocleg o 2,5 euro (2,9 procent) – do 89,7 euro.

Z drugiej strony, średni wydatek na podróż spadł o 7 procent – w 2023 roku było to 570,7 euro, a w 2024 roku - 530,6 euro - a średnia długość pobytu zmniejszyła się o 9,6 procent, do 5,9 noclegu (rok wcześniej 6,5 noclegu). Łączna liczba noclegów wzrosła o 1,9 procent, do 240,8 miliona.

Ile Grecja zarobiła na turystyce

W 2024 roku przychody z turystyki wyniosły 21,6 miliarda euro, co dało wzrost o 4,8 procent rok do roku. Wzrost ten wynikał głównie ze zwiększonych wpływów od mieszkańców krajów Unii Europejskiej (+7,1 procent do 11,97 miliarda euro, 55,4 procent ogółu) i nieznacznego wzrostu wpływów z krajów spoza niej (+0,6 procent do 8,62 miliarda euro).

Wydatki turystów odwiedzających Grecję w celach prywatnych stanowiły 93,5 procent całkowitych przychodów z turystyki (w 2023 było to 94,7 procent) i wzrosły o 3,6 procent. Podróże rekreacyjne odpowiadały za 87,1 procent całości (+3,9 procent, do 18 803,3 mln euro), odwiedziny rodziny stanowiły 4,4 procent rynku i zwiększyły się o 5,3 procent.

Z kolei przychody z tytułu pobytu w celach zdrowotnych były niższe o 17,2 procent (30,6 mln euro), a podróże służbowe wygenerowały o 27,3 procent więcej wydatków z udziałem na poziomie 6,5 procent (w 2023 - 5,3 procent).