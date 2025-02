36 milionów turystów odwiedziło Grecję. Grecy zarobili 22 miliardy euro

Prawie 36 milionów gości z zagranicy wybrało się w zeszłym roku do Grecji. To o niemal 10 procent więcej niż przed rokiem. W wypadku podróży lotniczych zmiana na plus wyniosła 10,7 procent, przy tych realizowanych drogą lądową o 8,9 procent.