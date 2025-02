Rekord Polaków w Hiszpanii. „Dużo zwiedzają i dużo wydają. Takich turystów chcemy gościć”

- Zawsze tłumaczyliśmy wszystkie materiały promocyjne na angielski, francuski i niemiecki, teraz, kiedy Polska zmierza ku pierwszej trójce naszych najważniejszych rynków, zamierzamy je przetłumaczyć także na polski - dodaje.

Hiszpanie też latają do Polski

W turystycznym sukcesie Hiszpanii swój udział ma też Wizz Air.

- Niemal spadłem z krzesła, widząc wynik 94 miliony turystów. Pamiętam, że w ubiegłym roku wyniósł on 84 miliony. Cieszę się, że też przyczyniliśmy się do tego wzrostu - mówił dyrektor ds. komunikacji w Wizz Airze Andras Rado.

Przewoźnik obsługuje 25 tras z Polski do Hiszpanii. Do Alicante lata z Warszawy, Katowic i Gdańska.

- Wizz Air nie tylko wozi Polaków do Hiszpanii, ale też Hiszpanów do Polski. To jest ruch obustronny, co nas bardzo cieszy - zaznaczył Rado.

W Hiszpanii przewoźnik obecny jest na 16 lotniskach - w 2025 roku będzie z nich latał na 80 trasach do 22 miejsc w 11 krajach, oferując łącznie 10 milionów miejsc w samolotach.

- W Polsce jesteśmy drugą największą linią lotniczą (po Ryanairze - red.). Na polskich lotniskach bazujemy 29 samolotów, latamy do 78 miejsc w 28 krajach. Mamy 25-procentowy udział w polskim rynku, ale naszym celem jest jego zwiększenie - mówi dyrektor ds. komunikacji w Wizz Airze Andras Rado.

- PKB Polski rośnie, szybciej niż krajów Europy Zachodniej, zarobki Polaków też, a to oznacza, że będzie większe zapotrzebowanie na wyjazdy wypoczynkowe i loty. 1 procent wzrostu PKB przekłada się na 2 procent wzrostu podróży - dodaje.

W tym roku Wizz Air chce sprzedać 15,5 miliona miejsc na trasach z i do Polski.

Przewoźnik lata w sumie na ponad 800 trasach do 200 miejsc w ponad 50 krajach. Jego flota liczy 229 airbusów, za sześć-osiem lat będzie liczyć 500 maszyn. Przewoźnik utrzymuje 32 bazy w 16 krajach. W ubiegłym roku obsłużył 62,8 miliona pasażerów.

- Rośniemy jak hiszpańska turystyka - zakończył Andras Rado.