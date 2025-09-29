Reklama

Nowy kurs Airbnb. Nie tylko mieszkania wakacyjne - będzie więcej usług i noclegów

Podczas konferencji podsumowującej wyniki drugiego kwartału prezes Airbnb Brian Chesky zapowiedział, że firma będzie współpracować już nie tylko z osobami posiadającymi mieszkania czy domy na wynajem, ale także z hotelami.

Publikacja: 29.09.2025 17:39

Nowy kurs Airbnb. Nie tylko mieszkania wakacyjne - będzie więcej usług i noclegów

Foto: AFP, Lionel Bonaventure

Marzena Buczkowska-German

Ruch ten określił jako kluczowy element szerszej strategii spółki, której celem jest przekształcenie się w kompleksową platformę turystyczną – pisze portal Greek Travel Pages.

Ekspansja koncentruje się w szczególności na pozyskiwaniu licencjonowanych pensjonatów, moteli i hoteli butikowych. Nie na dużych sieciach hotelowych. Takie podejście, zdaniem prezesa, wpisuje się w tożsamość marki Airbnb, podkreślając znaczenie lokalnych, autentycznych doświadczeń gości, a jednocześnie opiera się na obiektach spełniających już wymogi regulacyjne – co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego stają się coraz bardziej szczegółowe.

Airbnb – mieszkania na najem krótki to nie wszystko

Zdaniem obserwatorów rynku, koncentrowanie się na mniejszych, licencjonowanych obiektach pozwala Airbnb konkurować bezpośrednio z tradycyjnymi hotelami i internetowymi biurami podróży, jak Booking.com, przy jednoczesnym utrzymaniu niższych prowizji i lojalności właścicieli wynajmowanych mieszkań.

– Chodzi o włączenie do platformy obiektów, które uzupełniają jej filozofię, a jednocześnie oferują możliwość rozwoju i zgodność z regulacjami – mówił menedżer zaznajomiony ze strategią Airbnb, podczas rozmowy z analitykami.

W ramach wsparcia dla tej ekspansji Airbnb inwestuje w rozwój funkcjonalności platformy, ukierunkowany na zwiększenie widoczności ofert, skuteczniejszy marketing i optymalizowanie procesów operacyjnych. Wśród inicjatyw są m.in. stworzenie oddzielnych kategorii dla pensjonatów i hoteli butikowych, zintegrowanie z systemami zarządzania obiektami (property management system, PMS) i specjalne programy wspierające właścicieli w procesie dołączania do platformy i sprawnego obsługiwania ofert.

Airbnb – więcej niż mieszkania wakacyjne

Decyzja ta wynika ze strategii dywersyfikacji źródeł przychodów Airbnb, wykraczającej poza wynajmowanie noclegów. Uzupełnia także dotychczasowe usługi i oferty doświadczeń, obejmujące m.in. wycieczki z przewodnikiem czy spersonalizowane usługi turystyczne, podkreślając ambicję spółki, by ewoluować w stronę ekosystemu podróży.

Choć ekspansja otwiera przed Airbnb nowe możliwości rozwoju, pozostają także wyzwania, jak integrowanie systemów, adaptowanie się do rynków czy utrzymanie wysokiej jakości usług. Niemniej jednak, zdaniem przedstawicieli branży, wejście na rynek hoteli stanowi przemyślany krok do wzmocnienia konkurencyjności i poszerzenia oferty dla podróżnych poszukujących zarówno tradycyjnych form zakwaterowania, jak i unikatowych, lokalnych obiektów.

Źródło: rp.pl

Firmy Airbnb Turystyka najem krótkoterminowy

Ekspansja koncentruje się w szczególności na pozyskiwaniu licencjonowanych pensjonatów, moteli i hoteli butikowych. Nie na dużych sieciach hotelowych. Takie podejście, zdaniem prezesa, wpisuje się w tożsamość marki Airbnb, podkreślając znaczenie lokalnych, autentycznych doświadczeń gości, a jednocześnie opiera się na obiektach spełniających już wymogi regulacyjne – co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego stają się coraz bardziej szczegółowe.

