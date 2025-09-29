Nowy kurs Airbnb. Nie tylko mieszkania wakacyjne - będzie więcej usług i noclegów

Ruch ten określił jako kluczowy element szerszej strategii spółki, której celem jest przekształcenie się w kompleksową platformę turystyczną – pisze portal Greek Travel Pages.

Reklama Reklama

Ekspansja koncentruje się w szczególności na pozyskiwaniu licencjonowanych pensjonatów, moteli i hoteli butikowych. Nie na dużych sieciach hotelowych. Takie podejście, zdaniem prezesa, wpisuje się w tożsamość marki Airbnb, podkreślając znaczenie lokalnych, autentycznych doświadczeń gości, a jednocześnie opiera się na obiektach spełniających już wymogi regulacyjne – co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego stają się coraz bardziej szczegółowe.

Airbnb – mieszkania na najem krótki to nie wszystko

Zdaniem obserwatorów rynku, koncentrowanie się na mniejszych, licencjonowanych obiektach pozwala Airbnb konkurować bezpośrednio z tradycyjnymi hotelami i internetowymi biurami podróży, jak Booking.com, przy jednoczesnym utrzymaniu niższych prowizji i lojalności właścicieli wynajmowanych mieszkań.

– Chodzi o włączenie do platformy obiektów, które uzupełniają jej filozofię, a jednocześnie oferują możliwość rozwoju i zgodność z regulacjami – mówił menedżer zaznajomiony ze strategią Airbnb, podczas rozmowy z analitykami.