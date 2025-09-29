Nowy kurs Airbnb. Nie tylko mieszkania wakacyjne - będzie więcej usług i noclegów

Aktualizacja: 29.09.2025 18:02 Publikacja: 29.09.2025 17:39
Foto: AFP, Lionel Bonaventure
Ruch ten określił jako kluczowy element szerszej strategii spółki, której celem jest przekształcenie się w kompleksową platformę turystyczną – pisze portal Greek Travel Pages.
Czytaj więcej
Choć platforma Airbnb powstała z myślą o pomaganiu podróżnym w wyszukiwaniu niedrogich noclegów,...
Ekspansja koncentruje się w szczególności na pozyskiwaniu licencjonowanych pensjonatów, moteli i hoteli butikowych. Nie na dużych sieciach hotelowych. Takie podejście, zdaniem prezesa, wpisuje się w tożsamość marki Airbnb, podkreślając znaczenie lokalnych, autentycznych doświadczeń gości, a jednocześnie opiera się na obiektach spełniających już wymogi regulacyjne – co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego stają się coraz bardziej szczegółowe.
Zdaniem obserwatorów rynku, koncentrowanie się na mniejszych, licencjonowanych obiektach pozwala Airbnb konkurować bezpośrednio z tradycyjnymi hotelami i internetowymi biurami podróży, jak Booking.com, przy jednoczesnym utrzymaniu niższych prowizji i lojalności właścicieli wynajmowanych mieszkań.
– Chodzi o włączenie do platformy obiektów, które uzupełniają jej filozofię, a jednocześnie oferują możliwość rozwoju i zgodność z regulacjami – mówił menedżer zaznajomiony ze strategią Airbnb, podczas rozmowy z analitykami.
Czytaj więcej
Choć platforma Airbnb powstała z myślą o pomaganiu podróżnym w wyszukiwaniu niedrogich noclegów,...
W ramach wsparcia dla tej ekspansji Airbnb inwestuje w rozwój funkcjonalności platformy, ukierunkowany na zwiększenie widoczności ofert, skuteczniejszy marketing i optymalizowanie procesów operacyjnych. Wśród inicjatyw są m.in. stworzenie oddzielnych kategorii dla pensjonatów i hoteli butikowych, zintegrowanie z systemami zarządzania obiektami (property management system, PMS) i specjalne programy wspierające właścicieli w procesie dołączania do platformy i sprawnego obsługiwania ofert.
Decyzja ta wynika ze strategii dywersyfikacji źródeł przychodów Airbnb, wykraczającej poza wynajmowanie noclegów. Uzupełnia także dotychczasowe usługi i oferty doświadczeń, obejmujące m.in. wycieczki z przewodnikiem czy spersonalizowane usługi turystyczne, podkreślając ambicję spółki, by ewoluować w stronę ekosystemu podróży.
Choć ekspansja otwiera przed Airbnb nowe możliwości rozwoju, pozostają także wyzwania, jak integrowanie systemów, adaptowanie się do rynków czy utrzymanie wysokiej jakości usług. Niemniej jednak, zdaniem przedstawicieli branży, wejście na rynek hoteli stanowi przemyślany krok do wzmocnienia konkurencyjności i poszerzenia oferty dla podróżnych poszukujących zarówno tradycyjnych form zakwaterowania, jak i unikatowych, lokalnych obiektów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ruch ten określił jako kluczowy element szerszej strategii spółki, której celem jest przekształcenie się w kompleksową platformę turystyczną – pisze portal Greek Travel Pages.
Ekspansja koncentruje się w szczególności na pozyskiwaniu licencjonowanych pensjonatów, moteli i hoteli butikowych. Nie na dużych sieciach hotelowych. Takie podejście, zdaniem prezesa, wpisuje się w tożsamość marki Airbnb, podkreślając znaczenie lokalnych, autentycznych doświadczeń gości, a jednocześnie opiera się na obiektach spełniających już wymogi regulacyjne – co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego stają się coraz bardziej szczegółowe.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Andaluzyjskie stowarzyszenie mieszkań turystycznych AVVAPRO ostrzega, że decyzja rządu Hiszpanii o wycofaniu pon...
Choć platforma Airbnb powstała z myślą o pomaganiu podróżnym w wyszukiwaniu niedrogich noclegów, to z czasem jeg...
Airbnb wprowadza zasadniczą zmianę w strukturze opłat. Od tej pory właściciele korzystający z usługi zarządzania...
Pierwszy raz władze Majorki opublikowały dane dotyczące wynajmu turystycznego na wyspie. Wynika z nich, że jest...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas