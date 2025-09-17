Reklama

60 tysięcy dolarów za nocleg w obiekcie z Airbnb? To możliwe

Choć platforma Airbnb powstała z myślą o pomaganiu podróżnym w wyszukiwaniu niedrogich noclegów, to z czasem jego oferta się rozrosła. Znalazły się w niej między innymi luksusowe obiekty. W najdroższych trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów za noc.

Publikacja: 17.09.2025 06:00

60 tysięcy dolarów za nocleg w obiekcie z Airbnb? To możliwe

Foto: PAP/DPA, Friso Gentsch

Marzena Buczkowska-German

Zespół firmy Trading Platforms przejrzał oferty noclegów w 86 krajach najczęściej odwiedzanych przez turystów, zgromadzone w Airbnb. Szukał najwyższych cen. Analizował je z uwzględnieniem podatków i opłat. Wyniki pozwoliły stworzyć rankingi regionalne i jeden światowy, pokazujące, gdzie ceny noclegów osiągają rekordowe wartości.

Czytaj więcej

Airbnb broni się przed oskarżeniami. „To nie my, to hotele. Przybywa ich za szybko”
Apartamenty
Airbnb broni się przed oskarżeniami. „To nie my, to hotele. Przybywa ich za szybko”

W ten sposób autorzy poszukiwań trafili na nadmorską posiadłość dawnego armatora, kilkusetletni zamek i willę z usługami kucharza i kamerdynera.

Dziesiątki tysięcy dolarów za nocleg

Analiza ujawnia, że najdroższy na świecie obiekt dostępny przez Airbnb to Lake Garda View Resort we Włoszech, który ma 36 sypialni i 44 łazienki – cena za wynajęcie go na jedną noc to 60 584 dolarów. Na liście znalazły się także irlandzki zamek za 22 275 dolarów za noc, willa z widokiem na dżunglę w Tajlandii, w której nocleg kosztuje 28 630 dolarów i jacht wycieczkowy na Nilu w Egipcie z wyceną 14 500 dolarów.

Okazuje się, że najdroższe obiekty to zarówno zamki, wille, chalety (eleganckie, malowniczo położone schroniska), jachty, jak i nowoczesne apartamenty.

Reklama
Reklama

Liczba sypialni waha się w nich od 4 do 36, a łazienek od 5 do 44. Kluczowym kryterium pozostaje nie tyle wielkość czy lokalizacja, ile wrażenie, jakie będzie udziałem lokatora, prywatność i jakość usług.

Od Europy po Karaiby – luksus nie zna granic

Inne wnioski pokazują, że Europa znajduje się w czołówce takich właśnie ekskluzywnych miejsc do wynajęcia: znajdują się tu cztery z dziesięciu najdroższych obiektów, choć tylko jeden wszedł do pierwszej piątki. Reszta rozlokowana jest w Ameryce Północnej, Azji, na Bliskim Wschodzie i na Karaibach.

W Europie najdroższy jest wspomniany Lake Garda View Resort, w Ameryce Północnej willa w Punta de Mita w Meksyku (32 058 dolarów za noc), której atutem jest  „tropikalna prywatność” i nadmorski klimat.

W Azji podróżny z wypchanym portfelem znajdzie godny nocleg w luksusowej willi w Dubaju (30 021 dolarów za noc), której właściciel podkreśla jej nowoczesność i projekt wnętrz. Rezydencje w Tajlandii, Japonii i Indonezji wzmacniają pozycję tego kontynentu w rankingu.

Czytaj więcej

Koniec Airbnb, jakie znamy? Platforma będzie teraz naśladować Booking.com
Apartamenty
Koniec Airbnb, jakie znamy? Platforma będzie teraz naśladować Booking.com

W Afryce na pierwszym miejscu znalazła się marokańska Villa TOMAzo (17 478 dolarów za noc), która łączy lokalną kulturę z przepychem, a w regionie obejmującym Amerykę Południową i Australię najdroższy okazał się luksusowy domek na pustyni Atacama w Chile (14 033 dolarów za noc), który gwarantuje ciszę i wypoczynek na łonie przyrody z dala od cywilizacji, z kolei australijskie La Gemme Estate (13 455 dolarów za noc) wyróżnia się „wyrafinowanym stylem wiejskim”.

Reklama
Reklama

Analiza objęła 86 najczęściej odwiedzanych krajów świata (na podstawie danych ONZ, Banku Światowego i WP Tourism). Zebrano najdroższe oferty na Airbnb dostępne na tej platformie na styczeń 2026 roku, z wyłączeniem ofert hoteli i niedających się zweryfikować.

Uwzględniono między innymi typ obiektu, całkowity koszt, liczbę sypialni i łazienek, maksymalną pojemność i kluczowe udogodnienia. Dane zebrano w dniach 28 sierpnia – 3 września 2025 roku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Airbnb Turystyka Apartamenty Noclegi cena

Zespół firmy Trading Platforms przejrzał oferty noclegów w 86 krajach najczęściej odwiedzanych przez turystów, zgromadzone w Airbnb. Szukał najwyższych cen. Analizował je z uwzględnieniem podatków i opłat. Wyniki pozwoliły stworzyć rankingi regionalne i jeden światowy, pokazujące, gdzie ceny noclegów osiągają rekordowe wartości.

W ten sposób autorzy poszukiwań trafili na nadmorską posiadłość dawnego armatora, kilkusetletni zamek i willę z usługami kucharza i kamerdynera.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Ujednolicone ceny bez dodatkowych kosztów mają pomóc turystom zorientować się, że kwatery są konkure
Apartamenty
Airbnb upraszcza ceny. Turysta ma widzieć, że bardziej mu się opłaca kwatera niż hotel
Na Majorce władze zakwestionowały ponad 40 tysięcy ofert noclegów dla turystów
Apartamenty
Pierwszy taki raport – 40 procent apartamentów wakacyjnych na Majorce nielegalnych
UOKiK przywołuje Booking.com do porządku. Spółka obiecała klientom rekompensaty
Apartamenty
UOKiK przywołuje Booking.com do porządku. Spółka obiecała klientom rekompensaty
Hiszpania - rejestracja mieszkań wakacyjnych idzie opornie. „Milion miejsc może zniknąć z rynku”
Apartamenty
Hiszpania - rejestracja mieszkań wakacyjnych idzie opornie. „Milion miejsc może zniknąć z rynku”
Reklama
Reklama
e-Wydanie