60 tysięcy dolarów za nocleg w obiekcie z Airbnb? To możliwe

Zespół firmy Trading Platforms przejrzał oferty noclegów w 86 krajach najczęściej odwiedzanych przez turystów, zgromadzone w Airbnb. Szukał najwyższych cen. Analizował je z uwzględnieniem podatków i opłat. Wyniki pozwoliły stworzyć rankingi regionalne i jeden światowy, pokazujące, gdzie ceny noclegów osiągają rekordowe wartości.

W ten sposób autorzy poszukiwań trafili na nadmorską posiadłość dawnego armatora, kilkusetletni zamek i willę z usługami kucharza i kamerdynera.

Dziesiątki tysięcy dolarów za nocleg

Analiza ujawnia, że najdroższy na świecie obiekt dostępny przez Airbnb to Lake Garda View Resort we Włoszech, który ma 36 sypialni i 44 łazienki – cena za wynajęcie go na jedną noc to 60 584 dolarów. Na liście znalazły się także irlandzki zamek za 22 275 dolarów za noc, willa z widokiem na dżunglę w Tajlandii, w której nocleg kosztuje 28 630 dolarów i jacht wycieczkowy na Nilu w Egipcie z wyceną 14 500 dolarów.

Okazuje się, że najdroższe obiekty to zarówno zamki, wille, chalety (eleganckie, malowniczo położone schroniska), jachty, jak i nowoczesne apartamenty.