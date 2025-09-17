60 tysięcy dolarów za nocleg w obiekcie z Airbnb? To możliwe

Aktualizacja: 17.09.2025 09:56 Publikacja: 17.09.2025 06:00
Foto: PAP/DPA, Friso Gentsch
Zespół firmy Trading Platforms przejrzał oferty noclegów w 86 krajach najczęściej odwiedzanych przez turystów, zgromadzone w Airbnb. Szukał najwyższych cen. Analizował je z uwzględnieniem podatków i opłat. Wyniki pozwoliły stworzyć rankingi regionalne i jeden światowy, pokazujące, gdzie ceny noclegów osiągają rekordowe wartości.
W ten sposób autorzy poszukiwań trafili na nadmorską posiadłość dawnego armatora, kilkusetletni zamek i willę z usługami kucharza i kamerdynera.
Analiza ujawnia, że najdroższy na świecie obiekt dostępny przez Airbnb to Lake Garda View Resort we Włoszech, który ma 36 sypialni i 44 łazienki – cena za wynajęcie go na jedną noc to 60 584 dolarów. Na liście znalazły się także irlandzki zamek za 22 275 dolarów za noc, willa z widokiem na dżunglę w Tajlandii, w której nocleg kosztuje 28 630 dolarów i jacht wycieczkowy na Nilu w Egipcie z wyceną 14 500 dolarów.
Okazuje się, że najdroższe obiekty to zarówno zamki, wille, chalety (eleganckie, malowniczo położone schroniska), jachty, jak i nowoczesne apartamenty.
Liczba sypialni waha się w nich od 4 do 36, a łazienek od 5 do 44. Kluczowym kryterium pozostaje nie tyle wielkość czy lokalizacja, ile wrażenie, jakie będzie udziałem lokatora, prywatność i jakość usług.
Inne wnioski pokazują, że Europa znajduje się w czołówce takich właśnie ekskluzywnych miejsc do wynajęcia: znajdują się tu cztery z dziesięciu najdroższych obiektów, choć tylko jeden wszedł do pierwszej piątki. Reszta rozlokowana jest w Ameryce Północnej, Azji, na Bliskim Wschodzie i na Karaibach.
W Europie najdroższy jest wspomniany Lake Garda View Resort, w Ameryce Północnej willa w Punta de Mita w Meksyku (32 058 dolarów za noc), której atutem jest „tropikalna prywatność” i nadmorski klimat.
W Azji podróżny z wypchanym portfelem znajdzie godny nocleg w luksusowej willi w Dubaju (30 021 dolarów za noc), której właściciel podkreśla jej nowoczesność i projekt wnętrz. Rezydencje w Tajlandii, Japonii i Indonezji wzmacniają pozycję tego kontynentu w rankingu.
W Afryce na pierwszym miejscu znalazła się marokańska Villa TOMAzo (17 478 dolarów za noc), która łączy lokalną kulturę z przepychem, a w regionie obejmującym Amerykę Południową i Australię najdroższy okazał się luksusowy domek na pustyni Atacama w Chile (14 033 dolarów za noc), który gwarantuje ciszę i wypoczynek na łonie przyrody z dala od cywilizacji, z kolei australijskie La Gemme Estate (13 455 dolarów za noc) wyróżnia się „wyrafinowanym stylem wiejskim”.
Analiza objęła 86 najczęściej odwiedzanych krajów świata (na podstawie danych ONZ, Banku Światowego i WP Tourism). Zebrano najdroższe oferty na Airbnb dostępne na tej platformie na styczeń 2026 roku, z wyłączeniem ofert hoteli i niedających się zweryfikować.
Uwzględniono między innymi typ obiektu, całkowity koszt, liczbę sypialni i łazienek, maksymalną pojemność i kluczowe udogodnienia. Dane zebrano w dniach 28 sierpnia – 3 września 2025 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
