Stelmańska za Kobierskiego na czele Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, została wybrana na przewodniczącą Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Zastąpiła Tomasza Kobierskiego, który zrezygnował z funkcji

Publikacja: 06.02.2026 09:06

Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a od czwartku przewo

Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a od czwartku przewodnicząca Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

Foto: Izabela Stelmańska

Filip Frydrykiewicz

Podczas posiedzenia Rady POT nową przewodniczącą została Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wcześniej tę funkcję pełnił Tomasz Kobierski. Chociaż Kobierski zrezygnował z funkcji, pozostał w Radzie, chociaż kiedy we wrześniu 2025 roku stracił stanowisko prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich mówiło się, że odejdzie z rady. Tak się jednak nie stało.

Rada POT to ciało doradcze rządowej agencji, jaką jest POT. Do jej kompetencji należy między innymi akceptowanie projektów rocznych planów finansowych POT, programów działania POT, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej, przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych, opiniowanie kandydatów na prezesa i wiceprezesów POT.

Rada przedstawia też opinie lub wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności POT.

W jej skład wchodzi 18 osób, po sześć z administracji rządowej, z samorządu i z branży turystycznej. Obecnie działającą Radę powołał minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, ale z powodów losowych skład Rady się od tamtego czasu zmienił - Aleksandrę Fanderowską zastąpiła Elżbieta Lendo.

Teraz zasiadają w niej: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji, Jacek Protas, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Marta Cienkowska, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, Roland Chojnacki, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku, Marta Chełkowska, prezeska Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, Rafał Rudka, szef Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Związku Powiatów Polskich, Tomasz Kobierski, były prezes Grupy MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie), Anna Jędrocha, prezeska Oddziału MICE Polskiej Izby Turystyki i wiceprezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Piotr Mielec, dyrektor biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, członek zarządu Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, Elżbieta Lendo, prezeska Stowarzyszenia Polskie Hotele Niezależne i Łukasz Adamowicz, prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.

Rada na ostatnim posiedzeniu zmieniła przewodniczącego i zaakceptowała plan działania POT na 2026 ro

Rada na ostatnim posiedzeniu zmieniła przewodniczącego i zaakceptowała plan działania POT na 2026 rok

Foto: Polska Organizacja Turystyczna

Najczęściej urzędnicy rządowi i samorządowi nie wykazują zainteresowania pracami Rady, zdarza się, że nie biorą udziału w jej posiedzeniach, a jeśli się na to decydują, to uczestniczą zdalnie. Najbardziej zaangażowani w działanie Rady są przedstawiciele branży turystycznej. W czwartkowym posiedzeniu tego ciała wzięło udział trzynaścioro z osiemnaściorga członków Rady. 

Magdalena Krucz, minister sportu i turystyki, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Krucz: Marzy mi się ogromna kampania promująca polską turystykę

Podczas posiedzenia przedstawiciele POT, w tym prezes Magdalena Krucz, wiceprezes Małgorzata Wilk-Grzywna i nowo awansowana na dyrektora departamentu planowania i rozwoju (poprzednio funkcję tę pełniła Krucz) Joanna Węglarczyk, przedstawili członkom Rady plan działania Polskiej Organizacji Turystycznej na 2026 rok, a wiceminister Ireneusz Raś "omówił rządowe priorytety w zakresie rozwoju branży turystycznej".

Źródło: rp.pl

