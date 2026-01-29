Aktualizacja: 29.01.2026 12:05 Publikacja: 29.01.2026 09:13
Najpopularniejszym celem podróży w 2025 roku był Londyn
Foto: EPA, Tolga Akmen
Firma ForwardKeys, specjalizująca się w analizowaniu danych dotyczących ruchu turystycznego, opublikowała ranking najpopularniejszych celów podróży samolotowych w 2025 roku.
Na pozycji lidera utrzymał się Londyn z 2,9-procentowym udziałem w rynku. Drugie miejsce przypadło Tokio (2,3 procent), a na trzecie awansował Paryż (2 procent).
W pierwszej dziesiątce znalazły się również Bangkok, Dubaj, Barcelona, Palma de Mallorca, Osaka, Cancun i Antalya.
Foto: ForwardKeys
Wśród kierunków, których udział w światowym ruchu turystycznym wynosi więcej niż 1 procent (wyłączając Azję i Pacyfik), największy wzrost zaliczyły Madryt i Alicante (po 10 procent), Punta Cana (9 procent), Dubaj, Paryż i Mediolan (po 8 procent), Malaga (5 procent), Barcelona i Londyn (po 3 procent) oraz Palma de Mallorca (2 procent).
Foto: ForwardKeys
W osobnym zestawieniu ForwardKeys uszeregował kierunki azjatyckie. Na jego szczycie znalazła się Okinawa z 36-procentowym wzrostem.
Kolejne miejsca zajęły Pekin (plus 29 procent), Szanghaj (27 procent), Kanton (26 procent), Sapporo (21 procent), Nha Trang (12 procent), Hanoi i Osaka (po 11 procent), Denpasar (10 procent) i Kuala Lumpur (8 procent).
Foto: ForwardKeys
Najszybciej rozwijającym się kierunkiem podróży biznesowych jest Szanghaj, który w ubiegłym roku zaliczył 10-procentowy wzrost. Podobne wyniki (plus 9 procent) osiągnęło Tokio. Na trzecim miejscu z 5-procentowym wzrostem znalazł się Madryt.
Największy udział w tym segmencie rynku mają natomiast Paryż (2,8 procent), Madryt (2,2 procent) oraz Tokio i Amsterdam (po 2 procent).
Foto: ForwardKeys
