Firma ForwardKeys, specjalizująca się w analizowaniu danych dotyczących ruchu turystycznego, opublikowała ranking najpopularniejszych celów podróży samolotowych w 2025 roku.

Na pozycji lidera utrzymał się Londyn z 2,9-procentowym udziałem w rynku. Drugie miejsce przypadło Tokio (2,3 procent), a na trzecie awansował Paryż (2 procent).

W pierwszej dziesiątce znalazły się również Bangkok, Dubaj, Barcelona, Palma de Mallorca, Osaka, Cancun i Antalya.

Foto: ForwardKeys

Hiszpańskie miasta liderami wzrostu (poza Azją)

Wśród kierunków, których udział w światowym ruchu turystycznym wynosi więcej niż 1 procent (wyłączając Azję i Pacyfik), największy wzrost zaliczyły Madryt i Alicante (po 10 procent), Punta Cana (9 procent), Dubaj, Paryż i Mediolan (po 8 procent), Malaga (5 procent), Barcelona i Londyn (po 3 procent) oraz Palma de Mallorca (2 procent).