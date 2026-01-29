Reklama

Najpopularniejsze cele podróży w 2025 roku. Liderem Londyn, w siłę rosną miasta chińskie

Najchętniej odwiedzanym miejscem na świecie w 2025 roku był Londyn. Na podium znalazły się również Tokio i Paryż – wynika z analizy firmy ForwardKeys.

Publikacja: 29.01.2026 09:13

Najpopularniejszym celem podróży w 2025 roku był Londyn

Najpopularniejszym celem podróży w 2025 roku był Londyn

Foto: EPA, Tolga Akmen

Nelly Kamińska

Firma ForwardKeys, specjalizująca się w analizowaniu danych dotyczących ruchu turystycznego, opublikowała ranking najpopularniejszych celów podróży samolotowych w 2025 roku.

Na pozycji lidera utrzymał się Londyn z 2,9-procentowym udziałem w rynku. Drugie miejsce przypadło Tokio (2,3 procent), a na trzecie awansował Paryż (2 procent).

W pierwszej dziesiątce znalazły się również Bangkok, Dubaj, Barcelona, Palma de Mallorca, Osaka, Cancun i Antalya.

Foto: ForwardKeys

Hiszpańskie miasta liderami wzrostu (poza Azją)

Wśród kierunków, których udział w światowym ruchu turystycznym wynosi więcej niż 1 procent (wyłączając Azję i Pacyfik), największy wzrost zaliczyły Madryt i Alicante (po 10 procent), Punta Cana (9 procent), Dubaj, Paryż i Mediolan (po 8 procent), Malaga (5 procent), Barcelona i Londyn (po 3 procent) oraz Palma de Mallorca (2 procent).

Foto: ForwardKeys

Czytaj więcej

Wedle prognoz UN Tourism w tym roku światowa turystyka urośnie o 3-4 procent
Nowe Trendy
Turyści nie dają za wygraną, ustanowili nowy rekord – 1,5 miliarda wyjazdów

W osobnym zestawieniu ForwardKeys uszeregował kierunki azjatyckie. Na jego szczycie znalazła się Okinawa z 36-procentowym wzrostem.

Kolejne miejsca zajęły Pekin (plus 29 procent), Szanghaj (27 procent), Kanton (26 procent), Sapporo (21 procent), Nha Trang (12 procent), Hanoi i Osaka (po 11 procent), Denpasar (10 procent) i Kuala Lumpur (8 procent).

Foto: ForwardKeys

Podróże służbowe – najszybciej rośnie Szanghaj

Najszybciej rozwijającym się kierunkiem podróży biznesowych jest Szanghaj, który w ubiegłym roku zaliczył 10-procentowy wzrost. Podobne wyniki (plus 9 procent) osiągnęło Tokio. Na trzecim miejscu z 5-procentowym wzrostem znalazł się Madryt.

Największy udział w tym segmencie rynku mają natomiast Paryż (2,8 procent), Madryt (2,2 procent) oraz Tokio i Amsterdam (po 2 procent).

Foto: ForwardKeys

Czytaj więcej

Magdalena Krucz (w środku) opowiedziała dziennikarzom o najbliższych planach Polskiej Organizacji Tu
Popularne Trendy
POT: Za nami rekordowy rok polskiej turystyki. Teraz jedziemy promować kraj na igrzyska

