Światowa turystyka ma za sobą dobry rok. Więcej turystów, większe przychody

Aktualizacja: 27.01.2026 13:43 Publikacja: 27.01.2026 13:35
Wedle prognoz UN Tourism w tym roku światowa turystyka urośnie o 3-4 procent
Foto: EPA, Rungroj Yongrit
W ubiegłym roku liczba turystów (podróżnych, którzy wyjechali za granicę i skorzystali z co najmniej jednego noclegu) wzrosła o 4 procent porównaniu z poprzednim rokiem, do 1,52 miliarda – podaje organizacja UN Tourism w cyklicznym raporcie World Tourism Barometer.
Większość kierunków turystycznych zanotowała solidne wyniki. Mimo inflacji i wyzwań geopolitycznych popyt na podróże był silny, choć pod koniec roku nieco osłabł. Turystyce międzynarodowej sprzyjały między innymi wzrost łączności lotniczej i ułatwienia wizowe.
Europa, najpopularniejszy cel podróży na świecie, gościła 793 miliony turystów, czyli o 4 procent więcej niż w 2024 roku i o 6 procent więcej niż w 2019 roku. W Europie Zachodniej liczba turystów wzrosła o 5 procent, w Europie Południowej (śródziemnomorskiej) o 3 procent, a w Europie Środkowo-Wschodniej o 6 procent, pozostając jednocześnie na poziomie o 9 procent niższym niż w 2019 roku. W Europie najlepsze wyniki osiągnęły Islandia (plus 29 procent), Norwegia (plus 13 procent), Cypr (plus 12 procent) i Macedonia Północna (plus 10 procent).
Czytaj więcej
W ubiegłym roku turyści wykupili w Hiszpanii rekordowe 366,7 miliona noclegów. Turyści krajowi na...
Ameryki odwiedziło 218 milionów turystów, o 1 procent więcej niż w 2024 roku. Po mocnym pierwszym półroczu region odnotował niewielkie spadki w trzecim i czwartym kwartale, częściowo z powodu słabych wyników Stanów Zjednoczonych. Ameryka Południowa urosła o 7 procent, a Ameryka Środkowa o 5 procent. Najlepszymi wynikami (dane za pierwsze 11 miesięcy) mogą pochwalić się Brazylia (plus 37 procent), Curaçao (plus 13 procent), Gwatemala (plus 8 procent), Honduras (plus 7 procent), Salwador (plus 7 procent) i Aruba (plus 6 procent). Meksyk, drugi co do wielkości cel podróży w regionie po Stanach Zjednoczonych, odnotował 6-procentowy wzrost liczby turystów zagranicznych w pierwszych 11 miesiącach 2025 roku.
Liczba turystów, którzy odwiedzili Afrykę, wzrosła o 8 procent, do 81 milionów, przy czym największy wzrost był udziałem Afryki Północnej (plus 11 procent). W podziale na kraje najlepsze wyniki osiągnęły Republika Południowej Afryki (plus 19 procent), Etiopia (plus 15 procent), Maroko (plus 14 procent), Seszele (plus 13 procent), Tunezja (plus 10 procent) i Sierra Leone (plus 10 procent).
Bliski Wschód odwiedziło 100 milionów turystów zagranicznych, o 3 procent więcej niż w 2024 roku i aż o 39 procent więcej niż w 2019 roku. Największy wzrost odnotował Egipt (plus 20 procent), za którym uplasowały się Jordania (plus 12 procent) i Katar (plus 4 procent).
Liczba przyjazdów do Azji i Pacyfiku wzrosła o 6 procent, do 331 milionów – do wyników z 2019 roku zabrakło regionowi 9 procent. W regionie przoduje Azja Północno-Wschodnia z 13-procentowym wzrostem. Najlepsze wyniki odnotowały Bhutan (plus 30 procent), Sri Lanka (plus 17 procent), Japonia (plus 17 procent), Korea Południowa (plus 15 procent) i Malediwy (plus 10 procent).
Czytaj więcej
Republika Dominikańska zamknęła 2025 rok z historycznym rekordem w turystyce. Kraj odwiedziło łąc...
Ubiegły rok upłynął również pod znakiem wzrostu wydatków turystów. Wstępne szacunki mówią o kwocie 1,9 biliona dolarów przychodów z turystyki międzynarodowej na całym świecie, a to o 5 procent więcej niż w roku 2024. Całkowite przychody z turystyki (wliczając transport pasażerski) szacuje się na 2,2 biliona dolarów.
Największy wzrost przychodów (liczonych w walutach lokalnych) w ciągu pierwszych 10 do 12 miesięcy 2025 roku odnotowały Maroko (plus 19 procent), Korea Południowa (plus 18 procent), Egipt (plus 17 procent), Mongolia (plus 15 procent), Japonia (plus 14 procent), Łotwa (plus 11 procent) i Mauritius (plus 10 procent).
Solidne wzrosty odnotowały także kraje, które tradycyjnie zarabiają na turystyce najwięcej: Wielka Brytania (plus 9 procent), Francja (plus 9 procent), Hiszpania (plus 7 procent) i Turcja (plus 6 procent).
Czytaj więcej
Polskę odwiedziło w zeszłym roku ponad 22 miliony turystów zagranicznych. To 10 procent więcej ni...
UN Tourism prognozuje, że w 2026 roku turystyka zagraniczna wzrośnie o 3–4 procent, pod warunkiem, że Azja i Pacyfik będzie się dalej odbudowywać, koniunktura gospodarcza pozostanie korzystna, inflacja w usługach turystycznych będzie nadal spadać, a konflikty geopolityczne nie będą eskalować.
Te pozytywne prognozy znajdują odzwierciedlenie w tak zwanym indeksie zaufania UN Tourism i badaniach przeprowadzonych przez ekspertów organizacji. Oceniają oni nastroje w branży turystycznej w 2026 roku na 126 punktów (w skali 0–200), nieco mniej optymistycznie niż w roku 2025 (129).
Około połowa respondentów jako główne wyzwania dla turystyki w 2026 roku wskazała czynniki ekonomiczne, wysokie koszty podróży, ryzyka geopolityczne i trwające konflikty. Turystyce będą natomiast sprzyjać popyt konsumencki, niższe ceny ropy naftowej, większa liczba połączeń lotniczych i rosnąca liczba turystów pochodzących z tak zwanych rynków wschodzących.
Dodatkowo ruch turystyczny na świecie zwiększą duże wydarzenia, takie jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku.
Czytaj więcej
Pierwszy raz w historii Japonię odwiedziło w ubiegłym roku ponad 40 milionów turystów zagraniczny...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Bułgaria wprowadziła specjalne wizy dla cyfrowych nomadów. Chce wspierać rozwój turystyki, ale i przyciągnąć wyk...
Czasy, w których wakacje z psem oznaczały stresującą rozłąkę lub uciążliwy transport w luku bagażowym, powoli od...
Polską turystykę czekają lata rozkwitu. Jej przychody będą rosły z pożytkiem dla całej gospodarki. Najbliższy ro...
Pokolenie Z oczekuje personalizacji w turystyce, ale tylko, gdy jest ona transparentna, autentyczna i daje poczu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas