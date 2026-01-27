Światowa turystyka ma za sobą dobry rok. Więcej turystów, większe przychody

W ubiegłym roku liczba turystów (podróżnych, którzy wyjechali za granicę i skorzystali z co najmniej jednego noclegu) wzrosła o 4 procent porównaniu z poprzednim rokiem, do 1,52 miliarda – podaje organizacja UN Tourism w cyklicznym raporcie World Tourism Barometer.

Większość kierunków turystycznych zanotowała solidne wyniki. Mimo inflacji i wyzwań geopolitycznych popyt na podróże był silny, choć pod koniec roku nieco osłabł. Turystyce międzynarodowej sprzyjały między innymi wzrost łączności lotniczej i ułatwienia wizowe.

Najwięcej turystów tradycyjnie w Europie

Europa, najpopularniejszy cel podróży na świecie, gościła 793 miliony turystów, czyli o 4 procent więcej niż w 2024 roku i o 6 procent więcej niż w 2019 roku. W Europie Zachodniej liczba turystów wzrosła o 5 procent, w Europie Południowej (śródziemnomorskiej) o 3 procent, a w Europie Środkowo-Wschodniej o 6 procent, pozostając jednocześnie na poziomie o 9 procent niższym niż w 2019 roku. W Europie najlepsze wyniki osiągnęły Islandia (plus 29 procent), Norwegia (plus 13 procent), Cypr (plus 12 procent) i Macedonia Północna (plus 10 procent).

Ameryki odwiedziło 218 milionów turystów, o 1 procent więcej niż w 2024 roku. Po mocnym pierwszym półroczu region odnotował niewielkie spadki w trzecim i czwartym kwartale, częściowo z powodu słabych wyników Stanów Zjednoczonych. Ameryka Południowa urosła o 7 procent, a Ameryka Środkowa o 5 procent. Najlepszymi wynikami (dane za pierwsze 11 miesięcy) mogą pochwalić się Brazylia (plus 37 procent), Curaçao (plus 13 procent), Gwatemala (plus 8 procent), Honduras (plus 7 procent), Salwador (plus 7 procent) i Aruba (plus 6 procent). Meksyk, drugi co do wielkości cel podróży w regionie po Stanach Zjednoczonych, odnotował 6-procentowy wzrost liczby turystów zagranicznych w pierwszych 11 miesiącach 2025 roku.