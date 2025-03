To już potwierdzone - prezydent Egiptu podał datę otwarcia Wielkiego Muzeum

W czasie posiedzenia poświęconego organizacji otwarcia Wielkiego Muzeum Egipskiego (GEM) premier Egiptu Mostafa Madbouly potwierdził, że ceremonia odbędzie się 3 lipca – pisze portal dailynewsegypt.com. Datę wskazał prezydent Abdel Fattah al-Sisi.

W spotkaniu komitetu zajmującego się przygotowaniami do otwarcia muzeum wzięło udział wielu ministrów i wyższych urzędników, w tym Kamel el-Wazir, wicepremier i minister przemysłu i transportu, Manal Awad, minister rozwoju regionalnego, Ahmed Kouchouk, minister finansów, Sherif Fathi, minister turystyki i dziedzictwa starożytności, Sameh Hefny, minister lotnictwa cywilnego i minister kultury.

Na otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego przyjadą koronowane głowy

– To wydarzenie będzie miało charakter światowy, będzie relacjonowane przez wszystkie media i weźmie w nim udział wielu monarchów, prezydentów i premierów – oświadczył Madbouly. To oznacza, że trzeba będzie zastosować rygorystyczne środki bezpieczeństwa, niezbędne jest także precyzyjne zaplanowanie wydarzenia od strony logistycznej i technicznej. Dotyczy to na przykład przygotowania lotnisk, które będą przyjmować gości.

W ramach przygotowań rozpoczęto już budowę dróg i osi ogrodowych w otoczeniu muzeum. Obchody będą wykraczać poza Kair i Gizę, w kilku innych prowincjach zaplanowano wydarzenia towarzyszące.