Nowe prawa konsumentów. Kliknąłeś „rezerwuj”? Będziesz też mógł kliknąć „anuluj”

Bundestag uchwalił w grudniu pakiet legislacyjny mający na celu wzmocnienie praw konsumentów w środowisku cyfrowym. Jego centralnym elementem jest wprowadzenie obowiązkowej elektronicznej funkcji odstąpienia od umowy – tzw. Widerrufsbutton, czyli przycisku umożliwiającego szybkie i jednoznaczne anulowanie umów zawieranych online – relacjonuje portal branży turystycznej Reise vor-9.

Zgodnie z intencją ustawodawcy, konsumenci mają mieć możliwość odstąpienia od umowy w sposób tak samo prosty i intuicyjny, jak jej zawarcie. Bundestag określa przycisk odstąpienia jako „rdzeń projektu”, podkreślając, że dotychczasowe praktyki często nadmiernie utrudniały klientom rezygnowanie z usług.

Nowe regulacje stanowią implementację unijnych zmian do dyrektywy o prawach konsumentów i są elementem dostosowania niemieckiego prawa do wymogów Unii Europejskiej.

Co nowe prawa konsumentów oznaczają dla branży turystycznej i hotelarskiej?

Dla sektora turystyki, hotelarstwa i gastronomii nowe przepisy mają szczególne znaczenie. Coraz większa część oferty jest bowiem sprzedawana online i kwalifikuje się jako umowy zawierane na odległość.