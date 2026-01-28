Reklama

Nowe prawa konsumentów. Kliknąłeś „rezerwuj”? Będziesz też mógł kliknąć „anuluj”

Niemiecki Bundestag wzmacnia ochronę konsumentów. Zakłada obowiązek wprowadzenia „przycisku” umożliwiającego klientom równie łatwe anulowanie umów zawartych online, jak ich zawarcie. Nowe przepisy obejmą również branżę turystyczną, hotelarską i gastronomiczną.

Publikacja: 28.01.2026 11:46

Foto: Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

Bundestag uchwalił w grudniu pakiet legislacyjny mający na celu wzmocnienie praw konsumentów w środowisku cyfrowym. Jego centralnym elementem jest wprowadzenie obowiązkowej elektronicznej funkcji odstąpienia od umowy – tzw. Widerrufsbutton, czyli przycisku umożliwiającego szybkie i jednoznaczne anulowanie umów zawieranych online – relacjonuje portal branży turystycznej Reise vor-9.

Zgodnie z intencją ustawodawcy, konsumenci mają mieć możliwość odstąpienia od umowy w sposób tak samo prosty i intuicyjny, jak jej zawarcie. Bundestag określa przycisk odstąpienia jako „rdzeń projektu”, podkreślając, że dotychczasowe praktyki często nadmiernie utrudniały klientom rezygnowanie z usług.

Nowe regulacje stanowią implementację unijnych zmian do dyrektywy o prawach konsumentów i są elementem dostosowania niemieckiego prawa do wymogów Unii Europejskiej.

Co nowe prawa konsumentów oznaczają dla branży turystycznej i hotelarskiej?

Dla sektora turystyki, hotelarstwa i gastronomii nowe przepisy mają szczególne znaczenie. Coraz większa część oferty jest bowiem sprzedawana online i kwalifikuje się jako umowy zawierane na odległość.

Nowe obowiązki mogą dotyczyć między innymi rezerwowania noclegów, sprzedawania voucherów i kart podarunkowych, biletów na wydarzenia i atrakcje turystyczne, subskrypcji, abonamentów i programów lojalnościowych oraz cyfrowo rezerwowanych usług dodatkowych (np. spa, wyżywienie, przejazdy).

Przedsiębiorcy będą musieli dokładnie przeanalizować, które z ich produktów i usług podlegają przepisom o umowach zawieranych na odległość, a następnie dostosować swoje ścieżki rezerwacyjne, regulaminy i interfejsy. Brak wdrożenia przycisku odstąpienia może skutkować nie tylko sporami z klientami, lecz także konsekwencjami prawnymi.

Koniec z manipulacją? Walka z „dark patterns”

Pakiet ustaw zawiera również regulacje wymierzone w tzw. dark patterns, czyli manipulacyjne techniki projektowania interfejsów sprzedażowych. Chodzi między innymi o domyślnie zaznaczone płatne dodatki, wprowadzające w błąd wyróżnienia ofert czy celowo utrudnione ścieżki rezygnacji lub anulowania zakupu.

Na obecnym etapie zakaz takich praktyk został jednoznacznie wprowadzony w odniesieniu do usług finansowych online. Eksperci podkreślają jednak, że może to być zapowiedź rozszerzenia tych zasad na inne obszary e-commerce, w tym na sprzedaż usług turystycznych i noclegowych.

Mniej „eko ściemy”,  więcej zrównoważonego rozwoju

Istotnym elementem nowych regulacji są także zaostrzone wymogi dotyczące oświadczeń środowiskowych. Firmy promujące swoje usługi jako „neutralne klimatycznie”, „ekologiczne” lub „zrównoważone” będą musiały w sposób jasny i weryfikowalny uzasadnić takie deklaracje.

Ustawodawca wprowadza również bardziej rygorystyczne zasady stosowania certyfikatów i znaków jakości związanych z ESG, aby ograniczyć ryzyko greenwashingu i wprowadzania konsumentów w błąd. Dla branży turystycznej, która coraz częściej komunikuje proekologiczne działania, oznacza to konieczność zweryfikowania przekazów marketingowych.

Lepsze prawa konsumentów już niedługo

Uchwalone regulacje wdrażają dyrektywy Unii Europejskiej 2023/2673 i 2024/825. W zależności od zakresu przepisów, ich implementacja musi nastąpić najpóźniej do końca marca 2026 roku.

Dla przedsiębiorców oznacza to, że czasu na przygotowanie jest coraz mniej. Eksperci rekomendują już teraz rozpoczęcie audytu: procesów rezerwacyjnych i sprzedażowych, architektury informacji i UX, regulaminów i polityk konsumenckich, komunikacji marketingowej, zwłaszcza w obszarze „eko” i zrównoważonego rozwoju.

Nowe przepisy wzmacniają pozycję konsumenta w cyfrowym świecie i wpisują się w szerszy europejski trend zwiększania przejrzystości oraz uczciwości sprzedaży online. Dla branży turystycznej to wyzwanie organizacyjne i technologiczne, ale także szansa na budowanie zaufania klientów poprzez prostsze, bardziej transparentne procesy.

Jedno jest pewne: rezerwacja online nie może być już „jednokierunkową ulicą”. Skoro zawarcie umowy jest możliwe jednym kliknięciem, jej anulowanie również musi być równie łatwe.

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Turystyka Hotele prawa konsumentów
