Nad Morzem Czerwonym powstał kosmiczny hotel. Ceny też ma kosmiczne

Goście mogą skorzystać w resorcie również z centrum fitness i skosztować dań przygotowywanych przez najlepszych szefów kuchni, w tym Marca Garfagniniego, wyróżnionego gwiazdką przez przewodnik Michelina.

Dzika przyroda i superszybki internet w jednym hotelu

Jak czytamy w opisie, Shebara to pierwszy z ośrodków inwestora o nazwie Red Sea Global. Miejsce luksusowe, które zapewnia idealny wypoczynek i szereg różnych doświadczeń, a jednym z nich jest nurkowanie w „dziewiczych i bogatych pod względem bioróżnorodności wodach”.

Właściciele resortu obiecują, że klienci doznają niezwykłej gościnności, która ma korzenie w saudyjskiej tradycji hafawah. - Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy otworzyć Shebarę, ośrodek będący kamieniem milowym w rozwoju Red Sea Global i w turystyce saudyjskiej – mówi cytowany w komunikacie firmy jej dyrektor generalny John Pagano.

Jak dodaje, to jedyny w swoim rodzaju resort, który charakteryzuje się innowacyjnym designem i działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ośrodek ma własną farmę słoneczną (11 tysięcy paneli) i superszybki internet, oparty na technologii Free Space Optics, co jest szczególnie interesujące, jeśli weźmie się pod uwagę, że ośrodek leży 25 kilometrów od stałego lądu, a dociera się do niego łodzią lub hydroplanem.