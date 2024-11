Znad Morza Czerwonego samolotem pod Wielkie Muzeum Egipskie

Lotnisko Sphinx w Gizie to stosunkowo nowy port lotniczy, który znajduje się 45 kilometrów od Wielkich Piramid. W założeniu ma obsługiwać głównie ruch turystyczny, można tam dolecieć na przykład Wizz Airem z Węgier czy Włoch. Ma też służyć ruchowi wewnątrz kraju - ta możliwość jest przeznaczona do gości wypoczywających nad Morzem Czerwonym, którzy chcą wybrać się na zwiedzanie Gizy i Kairu.

Od 4 listopada mogą skorzystać z takiej oferty dzięki uruchomieniu lotów przez linię lotniczą Air Cairo. Przewoźnik zaplanował loty z lotniska Sphinx do Szarm el-Szejk, Luksoru i Asuanu, wcześniej w rozkładzie miał już loty do Hurghady.

Kurorty nad Morzem Czerwonym, gdzie głównie wypoczywają turyści, dzielą od stolicy kraju setki kilometrów. Najczęściej turyści chcący zwiedzić piramidy, pokonują te odległości w autokarach. Połączenia lotnicze radykalnie skrócą te podróże.

Ceny biletów zaczynają się od 96 euro w jedną stroną przy połączeniu z Kairu do Hurghady lub Szarm el-Szejk. Za lot do Luksoru trzeba liczyć co najmniej 108 euro, a do Asuanu 113 euro, czytamy na stronie przewoźnika.