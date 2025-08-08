Reklama

Kolejny wypadek drogowy w Egipcie. Wśród rannych są Polacy

Z zderzeniu trzech pojazdów na drodze między Marsa Alam i Al-Kusajr ucierpiało 16 osób, w tym czworo Polaków.

Publikacja: 08.08.2025 16:07

Kolejny wypadek drogowy w Egipcie. Wśród rannych są Polacy

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

W Egipcie doszło do kolejnego wypadku drogowego z udziałem Polaków – podaje portal Hurghada24.pl.

Wczoraj wieczorem na drodze między Marsa Alam i Al-Kusajr zderzyły się trzy pojazdy – minibus, samochód osobowy i jeep.

Rannych zostało 16 osób, w tym sześcioro Egipcjan, czworo Polaków i czworo Niemców. Wiadomo, że w wypadku ucierpiało w sumie troje dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Ze wstępnych informacji wynika, że poszkodowani obywatele Polski to rodzice i dwoje dzieci.

Ranni zostali przewiezieni karetkami do Szpitala Centralnego w Al-Kusajr i kliniki w Port Ghalib.

Drugi wypadek samochodowy z udziałem Polaków

To już drugi w ostatnim czasie wypadek samochodowy w Egipcie z udziałem polskich turystów. 29 lipca, również w pobliżu Marsa Alam, wypadł z drogi i dachował minibus przewożący uczestników wycieczki fakultatywnej.

W wypadku zginęły trzy osoby – Egipcjanin, 41-letnia polska lekarka i jej siedmioletni syn. Troje innych Polaków zostało rannych.

Trwa śledztwo mające wyjaśnić przyczyny wypadku.

Źródło: rp.pl

