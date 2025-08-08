Kolejny wypadek drogowy w Egipcie. Wśród rannych są Polacy

W Egipcie doszło do kolejnego wypadku drogowego z udziałem Polaków – podaje portal Hurghada24.pl.

Wczoraj wieczorem na drodze między Marsa Alam i Al-Kusajr zderzyły się trzy pojazdy – minibus, samochód osobowy i jeep.

Rannych zostało 16 osób, w tym sześcioro Egipcjan, czworo Polaków i czworo Niemców. Wiadomo, że w wypadku ucierpiało w sumie troje dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Ze wstępnych informacji wynika, że poszkodowani obywatele Polski to rodzice i dwoje dzieci.

Ranni zostali przewiezieni karetkami do Szpitala Centralnego w Al-Kusajr i kliniki w Port Ghalib.