Tunezja świętuje turystyczny rekord i nagradza polskie biura podróży

Ambasador przypomniał też, że w tym roku Polska i Tunezja świętują 65. rocznicę nawiązania relacji dyplomatycznych.

Czytaj więcej Nowe Trendy Turyści omijają Jordanię. Wystraszył ich konflikt zbrojny Turyści nie przyjeżdżają do Jordanii, a sklepy i hotele w okolicach słynnej Petry świecą pustkami. Przedsiębiorcy albo je zamykają, albo szukają oszczędności, wysyłając pracowników na bezpłatne urlopy lub obniżając im pensje.

Coral Travel, Sun & Fun Holidays i TUI na podium

- Polska jest obecnie dla Tunezji drugim najważniejszym europejskim rynkiem źródłowym (po Francji, a przed Niemcami i Wielką Brytanią - red.). Od początku roku do końca października do Tunezji wyjechało 314 tysięcy Polaków - przypomniała była dyrektor warszawskiego biura ONTT, a obecnie dyrektor departamentu marketingu tej organizacji Raja Ammar, podkreślając „spektakularny wzrost o 200 procent w porównaniu z rokiem 2019”.

- To efekt nie tylko atrakcyjności Tunezji, ale też ogromnej pracy naszych partnerów - touroperatorów, agentów, dziennikarzy i influencerów, którzy promują Tunezję na polskim rynku. Dziś chcemy uhonorować ludzi, którzy stoją za tym sukcesem - dodała Ammar.

W tym roku na wakacje do Tunezji wyjechało 314 tysięcy Polaków - mówiła dyrektor departamentu marketingu ONTT Raja Ammar Nelly Kamińska

Nagrody „Tunisia Awards” za „rozwijanie i promowanie turystyki tunezyjskiej w Polsce” ONTT przyznał konsolidatorowi lotniczemu, firmie GTS Poland, i biurom podróży, które wysłały do Tunezji najwięcej klientów, a były to: Coral Travel (72 tysiące), Sun & Fun Holidays (56 tysięcy), TUI (41 tysięcy), Itaka, Rainbow, Exim Tours, Anex Tour, Join UP!, Prima Holiday, Best Reisen i Oasis Tours.