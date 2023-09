Gut-Mostowy: Polska atrakcyjna dla turystów, bo konkurencyjna cenowo i bezpieczna

Na pierwszym miejscu postawili otwarcie w tym roku trzech zagranicznych agend POT-u – w Pradze (na Czechy i Słowację), w Budapeszcie (Węgry) i w Tel Awiwie (Izrael), a także biura POT w Chicago. Ich zadaniem jest promowanie polskiej turystyki na rynkach dotąd słabo wykorzystywanych (Czechy, Słowacja, Węgry) i odbudowanie pozycji na innych (USA, Izrael).

Promowaniu kultury wśród turystów, szczególnie młodych, ma służyć uruchomiona wspólnie z Ministerstwem Kultury aplikacja Monument App, dzięki której turysta może sprawdzić szybko, co warto zwiedzić w najbliższej okolicy. - Aplikacja przybliża tę kulturę przez duże K - zabytki, muzea, obiekty UNESCO. W przystępny sposób kieruje do nich turystów. Robi to w przystępny, atrakcyjny sposób poprzez fabułę, życiorysy znanych ludzi – tłumaczył prezes POT Rafał Szmytke.

Aplikacja będzie wkrótce reklamowana na billboardach i w telewizji śniadaniowej.

Innym sposobem promowania polskiej turystyki za granicą jest „duże otwarcie na turystykę gastronomiczną”. Polega na współpracy POT z wydawnictwem Michelin, które zobowiązało się wziąć pod lupę swoich inspektorów restauracje w Poznaniu i kolejnych polskich miastach. Już samo odnotowanie w przewodniku tego wydawnictwa miejsc z jedzeniem godnym uwagi, jest dla danego miasta promocją. - To wizytówka dla całej polskiej gastronomii. A mamy się czym pochwalić, nasza gastronomia jest na wysokim poziomie, zróżnicowana i schludna – przekonywał Gut-Mostowy.

Do turystów mają docierać również reklamy turystycznych walorów kraju umieszczane na parkietach i bandach obiektów sportowych oraz na strojach polskich sportowców podczas rozgrywek na poziomie europejskim. Ustawa przyjęta w zeszłym roku zapewnia na ten cel specjalną pulę środków - 60 milionów złotych rocznie. Pieniędzmi dysponuje POT, który podpisuje z klubami i federacjami sportowymi kontrakty na taką promocję.