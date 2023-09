Branża turystyczna: Ludzie się rozlatali, podróże mają w koszyku podstawowych potrzeb

Niewiadomski tłumaczył, że jednym z motorów napędzających zorganizowane wyjazdy jest polityka przewoźników lotniczych. Oferują one jakieś kierunki, a wtedy na tej podstawie touroperatorzy budują swoje oferty. – Tak było na przykład z uruchomionymi przez LOT połączeniami do Baku w Azerbejdżanie czy do Chin. Z kolei Japonia jest tak popularna wśród klientów biur podróży, że gdyby było więcej rejsów w tygodniu, one też by się prawdopodobnie wypełniły – mówił.

Pytany przez prowadzącego spotkanie o przewidywania na kolejny sezon Niewiadomski zdradził, że środowisko organizatorów wyjazdów liczy na nowy kierunki szykowane przez LOT, jak Honolulu i Arabia Saudyjska.

Drugim sposobem ożywiania rynku przelotów są połączenia czarterowe, proponowane z kolei przez biura podróży. Są to głównie dalekie kierunki, w ostatnim czasie świetnie sprawdziły się rejsy do Wietnamu i na wenezuelską wyspę Margaritę.

W kontrze do wyjazdów zagranicznych są wakacje w kraju. Namawiał do nich prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke. Przyjazdy obcokrajowców do Polski są coraz wyraźniejsze. Między innymi za sprawą zmieniającego się klimatu. Turyści uciekają od regionów nawiedzanych przez upały, pożary i powodzie. Wytchnienie znajdują w Polsce.

Nie przeszkadza już tak bardzo w wizerunku Polski wojna tocząca się za jej wschodnią granicą. POT zresztą ograniczył promocję na rynkach dalekich, a skupił się na rynkach bliskich, z perspektywy których wojna jest odległa. Na przykład uruchomił oddział w Pradze i w Budapeszcie. Zauważył zaskakujące tendencje. Okazało się, że nad Bałtykiem wypoczywało wielu Czechów, a zarazem ruch ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 36 procent, licząc rok do roku, a z Wielkiej Brytanii o 8 procent. Widać też było duży wzrost przyjazdów z Czech i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Skoro dogoniliśmy praktycznie wyniki sprzed pandemii mimo trudnej sytuacji wojny w krainie, to trzeba zadać sobie pytanie, jakie mielibyśmy wynikiem, gdyby nie ta wojna – podsumował Szmytke.