Hotelarze: Sierpień poprawił wyniki wakacji, ale były one słabsze niż rok temu

Czytaj więcej Hotele Włoscy hotelarze rozczarowani sezonem. „Nasi rodacy wybrali zagranicę” Ten sezon wakacyjny miał być dla włoskiej turystyki rekordowy - tak przewidywał instytut badawczy Demoskopika. Tymczasem pod koniec lata hotelarze są rozczarowani, twierdzą, że lato było gorsze niż oczekiwali.

Poziom obłożenia hoteli odbiegał jednak, podobnie jak w lipcu, od wyników uzyskanych rok temu. W niemal połowie hoteli (46 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, w tym 29 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., a 9 proc. w zakresie 11-20 pp.

Z kolei 29 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, z wyraźnie najliczniejszą grupą 28 proc. hoteli z frekwencją większą do 10 pp. 14 proc. obiektów uzyskało takie samo obłożenie co w roku ubiegłym. Dane te były zbliżone w hotelach biznesowych i wypoczynkowych.

Podobnie jak w lipcu, spadek frekwencji hotele starały się rekompensować podniesieniem cen. Odpowiedzi wskazują, że trzy czwarte hoteli podniosło je w stosunku do sierpnia 2022 r. 39 proc. obiektów zanotowało wzrost do 10 proc., 26 proc - w przedziale 11-20 proc., a 11 proc. - powyżej 20 proc. Oznacza to jednak, że nadal dla prawie połowy hoteli wzrost cen jest na poziomie albo poniżej wskaźnika średniej inflacji, a więc realnie oznacza spadek. Do tego 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe.

W sierpniu obcokrajowcy stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 27 proc. ogółu gości. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 30 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 28 proc.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na wrzesień są lepsze niż miesiąc temu dla sierpnia. Jednocześnie, co może zaskakiwać, mimo zakończenia wakacji obiekty wypoczynkowe mają lepsze prognozy niż biznesowe. 16 proc. ankietowanych hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. ma ponad połowa ankietowanych (52 proc.).