Jubileusz biura podróży Rego-Bis. 30 lat bałkańskich marzeń

W tym roku biuro podróży Rego-Bis obchodzi 30-lecie działalności. Z tej okazji zaprosiło do jednego z hoteli w Sarandzie, w Albanii 150 gości z Polski i ze świata. Wśród nich swoich najlepszych agentów turystycznych, przedstawicieli, kontrahentów i pracowników. 5 października, podczas uroczystej gali z koncertem muzyki na żywo, wspominano udany sezon i wszystkie minione lata, wręczano pamiątkowe nagrody i bawiono się.

Przecieranie bałkańskich ścieżek

Założycielką i prezeską Rego-Bis jest Gabriela Mańka-Sokullu. Chociaż biuro podróży powstało jako organizator wyjazdów do Turcji, szybko zainteresowało się też Bałkanami, co wtedy było na polskim rynku wyjątkowe i co, jak się okazało, miało je przez lata wyróżniać. Przez 30 lat obsłużyło 1,4 miliona klientów, a dzisiaj organizuje wyloty z 9 lotnisk w Polsce. Chociaż znane jest głównie z wjazdów do Turcji, Albanii, Czarnogóry, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii i Macedonii, w ofercie ma też wiele innych popularnych kierunków europejskich (Hiszpania, Cypr, Grecja, Portugalia) i dalekich, egzotycznych. W sumie to ponad 700 hoteli z czego 100 na wyłączność na polskim rynku.

Rego Bis współpracuje z 1700 punktami sprzedaży.

Rego-Bis odegrał znaczącą rolę we wprowadzaniu na polski rynek nowych kierunków i przecieranie szlaków. Pierwszy uruchomił loty czarterowe do Albanii, Macedonii i do Bośni i Hercegowiny. Jak wspomina prezes Mańka-Skullu, szczególnie czartery do Tirany, które wystartowały 10 czerwca 2015 roku, były brzemienne w skutki. Otworzyły bowiem szerzej albański rynek na turystykę z Polski. Już w następnym roku do Tirany zaczął latać inny duży touroperator z Polski, a w ostatnim sezonie letnim tygodniowo latało tam tygodniowo 15 czarterów, nie licząc licznych połączeń Wizz Aira. Jesienią do Albanii rusza też Ryanair.