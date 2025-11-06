Reklama
Wyspy Kanaryjskie jak z gry wideo. Przyciągają najmłodszych turystów

Rząd Wysp Kanaryjskich rusza z nowatorską kampanią robioną z myślą o najmłodszych turystach. Chce wykorzystać ich zainteresowanie grą, w której Archipelag stał się miejscem przygód bohatera filmu animowanego „Tadeo Jones”, odpowiednika „dorosłego” Indiany Jonesa.

Publikacja: 06.11.2025 06:00

O grze z okazji jej osadzenia w krajobrazie Wysp Kanaryjskich mówiono w hiszpańskiej telewizji Telecino

Foto: Telecino.es

Marzena Buczkowska-German

Wyspy Kanaryjskie stawiają na kreatywność i technologię, by dotrzeć do nowych turystów z najmłodszych roczników - pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. W ramach projektu przygotowanego we współpracy z firmami PlayStation Talents i Mediaset Games, archipelag stał się tłem nowej odsłony popularnej internetowej gry przygodowej o hiszpańskim archeologu Tadeo Jonesie.

Sygnatariuszem listu była między innymi Wspólnota Walencka. Na zdjęciu Walencja
Nowe Trendy
Regiony Hiszpanii w obronie turystyki. „To nie problem, ale motor gospodarki”

El Legado del Sol de Occidente” (z hiszpańskiego „Dziedzictwo słońca Zachodu”) to darmowa gra, która dostępna będzie od 20 listopada na platformach PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i PC. Gracze wyruszają w wirtualną podróż po ośmiu wyspach i mitycznej San Borondón, szukając zaginionego skarbu i jednocześnie poznając kulturę i przyrodę regionu. W trakcie zabawy można odkryć m.in. Diabła z Timanfayi, guanczańskie mumie, ceramikę benahoarita i podomorficzne (w kształcie stóp) ryty naskalne z Tindaya, a także zwiedzić miejsca takie jak Risco Caído, Garajonay, plaża Las Conchas i latarnia morska Orchilla, czyli miejsca charakterystyczne dla poszczególnych wysp z archipelagu Wysp Kanaryjskich.

Przez gry internetowe do serc młodych turystów

To nie pierwszy raz, gdy Wyspy Kanaryjskie wykorzystują gry wideo w promocji swoich walorów turystycznych – wcześniej były pierwszym europejskim kierunkiem obecnym na platformie Roblox. Teraz kampania z Tadeo Jonesem ma pomóc w dotarciu do odbiorców, którzy łączą ciekawość świata z pasją do nowych technologii.

Chcemy trafić do nowego pokolenia podróżnych poprzez innowacyjne formy łączące kulturę, technologię i rozrywkę. Dzisiejszy turysta nie tylko odwiedza miejsca, lecz także pragnie je naprawdę poznać i coś w nich przeżyć – wyjaśnia kanaryjska minister turystyki i zatrudnienia Jessica de León. – Naszym celem jest dostarczanie im doświadczeń, które inspirują i budzą emocje.

Nowa kampania potwierdza, że Wyspy Kanaryjskie nie tylko przyciągają słońcem i naturą, ale też stają się pionierem w cyfrowej promocji turystyki opartej na kulturze i przygodzie – twierdzi Hosteltur.

Źródło: rp.pl

