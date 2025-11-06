Wyspy Kanaryjskie jak z gry wideo. Przyciągają najmłodszych turystów

Wyspy Kanaryjskie stawiają na kreatywność i technologię, by dotrzeć do nowych turystów z najmłodszych roczników - pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. W ramach projektu przygotowanego we współpracy z firmami PlayStation Talents i Mediaset Games, archipelag stał się tłem nowej odsłony popularnej internetowej gry przygodowej o hiszpańskim archeologu Tadeo Jonesie.

„El Legado del Sol de Occidente” (z hiszpańskiego „Dziedzictwo słońca Zachodu”) to darmowa gra, która dostępna będzie od 20 listopada na platformach PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i PC. Gracze wyruszają w wirtualną podróż po ośmiu wyspach i mitycznej San Borondón, szukając zaginionego skarbu i jednocześnie poznając kulturę i przyrodę regionu. W trakcie zabawy można odkryć m.in. Diabła z Timanfayi, guanczańskie mumie, ceramikę benahoarita i podomorficzne (w kształcie stóp) ryty naskalne z Tindaya, a także zwiedzić miejsca takie jak Risco Caído, Garajonay, plaża Las Conchas i latarnia morska Orchilla, czyli miejsca charakterystyczne dla poszczególnych wysp z archipelagu Wysp Kanaryjskich.

Przez gry internetowe do serc młodych turystów

To nie pierwszy raz, gdy Wyspy Kanaryjskie wykorzystują gry wideo w promocji swoich walorów turystycznych – wcześniej były pierwszym europejskim kierunkiem obecnym na platformie Roblox. Teraz kampania z Tadeo Jonesem ma pomóc w dotarciu do odbiorców, którzy łączą ciekawość świata z pasją do nowych technologii.

– Chcemy trafić do nowego pokolenia podróżnych poprzez innowacyjne formy łączące kulturę, technologię i rozrywkę. Dzisiejszy turysta nie tylko odwiedza miejsca, lecz także pragnie je naprawdę poznać i coś w nich przeżyć – wyjaśnia kanaryjska minister turystyki i zatrudnienia Jessica de León. – Naszym celem jest dostarczanie im doświadczeń, które inspirują i budzą emocje.