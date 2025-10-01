Reklama

Nowość - Coral Travel Poland zabierze klientów z Poznania na plaże północnego Egiptu

W maju przyszłego roku klienci biura podróży Coral Travel z Wielkopolski zyskają możliwość bezpośredniego podróżowania z Poznania do egipskiego kurortu Marsa Matruh nad Morzem Śródziemnym.

Publikacja: 01.10.2025 21:57

Foto: Coral Travel Poland

Filip Frydrykiewicz

Pierwszy rejs zaplanowano na 29 maja 2026 roku, loty będą odbywać się w każdy piątek. Połączenia na zamówienie biura podróży Coral Travel Poland obsłuży polski przewoźnik czarterowy Enter Air.

Coral Travel Poland – nauka, rozrywka i integracja. „Jesteśmy liderem trzech kierunków”

Jak pisze w informacji prasowej samo lotnisko, Marsa Matruh uchodzi za jedno z najbardziej luksusowych i malowniczych miejsc wypoczynkowych w Egipcie. „Miasto położone około 240 kilometrów na zachód od Aleksandrii przyciąga szerokimi, piaszczystymi plażami z łagodnym zejściem do morza. To właśnie tu znajduje się słynna Plaża Kleopatry, według legendy odwiedzana przez królową Egiptu i Marka Antoniusza. Wielką popularnością cieszą się także urokliwa Agiba, ukryta między wapiennymi klifami, i romantyczna plaża Gharam, znana jako plaża zakochanych. Spacerową atmosferę miasta tworzy nadmorska promenada, pełna kawiarni i restauracji z widokiem na turkusową lagunę”.

Z Marsa Matruh łatwo zorganizować wycieczkę do Kairu i do piramid w Gizie, do Aleksandrii czy do oazy Siwa na skraju pustyni.

W niedalekim Al-Alamajn (El Alamein) czekają z kolei muzea z pamiątkami z drugiej wojny światowej i cmentarze pamięci.

W nadchodzącym sezonie zimowym z poznańskiego lotniska będzie można polecieć w 32 kierunkach regularnych i 16 czarterowych. W tej drugiej grupie są dwie nowości - połączenia do Bangkoku w Tajlandii i na wyspę Phu Quoc w Wietnamie.

Źródło: rp.pl

