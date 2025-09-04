Zabezpieczenie wystawione przez towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce opiewa na 390 milionów złotych. To o 23 procent więcej niż suma gwarancji sprzed roku, która wynosiła 318 milionów złotych.

Nową gwarancją będą objęte umowy z klientami zawarte między 17 września 2025 roku, a 16 września 2026 roku.

Coral Travel jest trzecią firmą turystyczną w Polsce pod względem liczby klientów i czwartą pod względem przychodów. Według Rankingu Biur Podróży 2025 obsłużył w zeszłym roku 937 tysięcy klientów, a jego obroty z tego tytułu sięgnęły 3,2 miliarda złotych.