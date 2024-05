Prezes Ryanaira Michael O’Leary: Wycieczki zorganizowane to nie nasza bajka

Michael O'Leary, prezes Grupy Ryanair, przy okazji prezentacji wyników finansowych za zakończony 31 marca rok obrotowy (firma zarobiła 1,9 miliarda euro), mówił, że segment wakacji zorganizowanych to „rozpraszacz uwagi”. Z drugiej strony z zadowoleniem podkreślił, że w ostatnim czasie Ryanair podpisał kilka umów z internetowymi biurami podróży (OTA) na sprzedaż swoich biletów.

Zapowiedział również, że to nie koniec działań w tym obszarze. Przewoźnik albo już zawarł, albo jest w trakcie zawierania porozumień z dziesięcioma z jedenastu największych OTA. Wśród firm, z którymi współpraca została już nawiązana, znajdują się Grupa TUI, Kiwi.com, We Love Holidays, On the Beach i eSky.pl.

O'Leary: Ryanairowi wystarczy, że jest linią lotniczą

- Czy [nie wchodząc w segment wycieczek] zostawiamy część pieniędzy na stole dla OTA? Prawdopodobnie tak, ale jesteśmy z tego zadowoleni. Chcemy być największą linią lotniczą w Europie i nie zamierzamy rozpraszać swojej uwagi wycieczkami – cytuje prezesa brytyjski portal Travel Weekly. O’Leary potwierdza, że sprzedaż w tych biurach idzie pełną parą, choć nie wszyscy uruchomili ją jeszcze w pełni.

O’Leary odniósł się też do potencjalnej współpracy z jednym z największych internetowych biur podróży, jakim jest eDreams. Co prawda on sam nie chciałby z nimi kooperować, ale uważa, że wszystkich należy traktować równo, stąd przystąpienie do rozmów. Prezes zarzuca internetowemu agentowi, że oszukuje ludzi, bo nielegalnie pobiera oferty ze strony Ryanaira i dolicza do nich swoją marżę. Jego zdaniem, któryś z europejskich regulatorów rynku konsumenckiego w końcu się za tę firmę weźmie.