Ryanair rozwija się w Polsce, ale zwija w Modlinie. W lecie 30 nowych tras

Ryanair rozwija się głównie na lotnisku Chopina w Warszawie i siedmiu innych lotniskach w Polsce. Wycofuje się jednocześnie z Modlina, gdzie ogranicza swój rozkład lotów o 15 tras dających w sumie 14 procent ruchu. Zamierza też trzymać na tym lotnisku o jeden samolot mniej.



Prezes Ryanaira oskarża Modlin o blokowanie własnego rozwoju

Jako powód wskazuje brak planów rozbudowy terminala i niemożność wynegocjowania długoterminowej umowy w sytuacji, gdy lotnisko podnosi stawki opłat. „Brak rozbudowy infrastruktury Modlina oraz wzrost opłat lotniskowych szkodzi ruchowi lotniczemu, turystyce i miejscom pracy w regionie mazowieckim” - czytamy w komunikacie przewoźnika.W październiku wygasła długoletnia umowa Ryanaira z lotniskiem w Modlinie, niezwykle korzystna dla przewoźnika. Zarząd portu wprowadził potem nowe, wyższe stawki za obsługę pasażerów i linii lotniczych. - Koszty na lotnisku wzrosły dla nas o 90 procent — utrzymuje O'Leary.

Według niego Ryaniar mógłby nawet podwoić liczbę pasażerów w kilka lat, ale nie ma do tego warunków. Oskarża zarząd portu o blokowanie jego rozwoju. - Nie możemy rosnąć w Modlinie, bo lotnisko jest pełne. Jeśli wzrośnie jego przepustowość, otworzymy na nim nowe trasy do Wielkiej Brytanii, Maroka, Turcji. A to z kolei przyniesie lotnisku większe przychody ze sprzedaży w strefie wolnocłowej, duty free. To powinno skłonić kierownictwo do utrzymania opłat dla linii lotnicej na niższym poziomie - twierdzi.

Irlandzka linia dominuje na tym lotnisku, w zeszłym roku przewiozła 3,4 miliona pasażerów.