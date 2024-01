Ryanair przeprasza się z internetowymi agentami. Mają mieć ceny jak u przewoźnika

Pierwszą z tych platform jest brytyjski loveholidays.com, a drugą z Kiwi.com. Umowa gwarantuje, że agenci internetowi (OTA) będą mieli bezpośredni dostęp do strony internetowej Ryanair.com i nie będą musiały korzystać z techniki screenscraping. Tym samym „zobowiązują się do oferowania klientom niskich cen lotów i usług dodatkowych Ryanaira oraz dostarczania dokładnych danych kontaktowych i płatności bezpośrednio do Ryanaira” - pisze w komunikacie przewoźnik.

Nowa umowa oznacza, że klienci mogą teraz kupować loty i usługi dodatkowe Ryanaira u tych agentów „w rzeczywistych cenach (bez dodatkowych marż)” za pośrednictwem ich stron.

Będą też mieli bezpośredni dostęp do swojego konta myRyanair i będą otrzymywać wszystkie informacje o lotach Ryanaira bezpośrednio od linii lotniczej na swój adres e-mail. Użytkownicy Kiwi nie będą już musieli przechodzić przez proces weryfikacji klienta Ryanair.

Dodatkowo, umowa ta umożliwia klientom korzystanie z wirtualnej usługi międzyliniowej Kiwi, która pozwala klientom rezerwować loty z przesiadkami. Jeżeli jednak nie zdążą oni na swój lot łączony, Kiwi bezpłatnie przekwateruje pasażerów na następny dostępny rejs – wyjaśnia w komunikacie linia lotnicza.