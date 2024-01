Świetny wynik polskich lotnisk. Ponad 52 miliony pasażerów to nowy rekord

Ruch rósł we wszystkich rodzajach lotnictwa

- Porty regionalne zrzeszone w Związku Regionalnych Portów Lotniczych osiągnęły historyczny sukces – mówi cytowany w komunikacie tej organizacji jej prezes Radosław Włoszek. - Udało się nam odbudować ruch sprzed pandemii. To cieszy tym bardziej, że systematycznie zwiększaliśmy ruch w każdym segmencie: zarówno połączeń point to point, jak i w liczbie połączeń z portami przesiadkowymi zarówno w Polsce, w Europie, jak i na całym świecie, w tym w Ameryce i Azji. Z prognoz wynika, że polski rynek lotniczy będzie się nadal rozwijał, odgrywając bardzo ważną rolę w budowaniu pozycji gospodarczej i międzynarodowej Polski.

- Ostatnie miesiące pokazały, że pasażerowie chętnie wracają do podróżowania nie tylko w okresie wakacyjnym. Od października do grudnia 2023 roku lotniska zrzeszone w naszym związku obsłużyły o 12 procent więcej pasażerów niż we wcześniejszym rekordowym czwartym kwartale 2019 roku i 19 procent więcej niż w tym samym okresie roku 2022. Coraz częściej ludzie doceniają bezpieczeństwo i komfort podróżowania drogą lotniczą, czy to w celach biznesowych, czy rodzinnych - dodaje Włoszek.