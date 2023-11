Wojna Ryanaira z internetowymi agentami. "Oszuści, naciągacze"

W sierpniu tego roku kilka dużych internetowych biur – w tym Booking, Expedia i Skyscanner, napisało do CMA, CAA i Komisarza ds. Informacji (ICO) w Wielkiej Brytanii skargę na Ryanaira, w której twierdzą, że przewoźnik traktuje klientów w niesprawiedliwy sposób. Ich zdaniem, linia może naruszać brytyjskie przepisy dotyczące ochrony danych, ponieważ od osób, które kupiły bilety u pośredników wymaga podawania danych osobowych, co ma być potrzebne do zarządzania rezerwacją lub przeprowadzenia odprawy przez internet - przypomina brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly.

Ryanair ogranicza konkurencję

Autorzy listu twierdzą, że tak naprawdę linia chce zwiększyć liczbę rezerwacji pozyskiwanych bezpośrednio.

Ryanair odpowiadał, że zarzuty są nieprawdziwe, tłumaczył, że jego reguły wymagają bezpośredniego kontaktu z pasażerami, bez udziału pośredników.

Do oskarżeń ustosunkował się również rzecznik Kiwi.com. „Biorąc pod uwagę liczne dochodzenia prowadzone przez ogólnoeuropejskie organizacje konsumenckie i organy ochrony konkurencji dotyczące działań Ryanaira, nie jest zaskoczeniem kolejny atak z jego strony, mający odwrócić uwagę [od jego działań] obrazić konkurencję przy wykorzystaniu wybranych informacji, które nie pokazują znacznie większej skali możliwości, jakie OTA oferują swoim klientom, a których Ryanair dostarczyć nie może” – czytamy w jego oświadczeniu.

Przedstawiciel Kiwi.com tłumaczy dalej, że przewoźnik chce zniechęcić podróżnych do kupowania biletów u OTA, a informacja do mediów zbiegła się z wdrożeniem przez niego na początku tego roku procesu weryfikacji, który zarówno Kiwi.com jak i inne podmioty w branży, traktują jako karę dla konsumentów, chcących swobodnie wybierać spośród licznych możliwości.