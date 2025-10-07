Prawie 10 miliardów pasażerów w samolotach w tym roku. Historyczny moment

Według dorocznego raportu „World Traffic Report”, opracowanego przez Międzynarodową Radę Portów Lotniczych (Airports Council International – ACI) na podstawie danych z ponad 2,8 tysiąca lotnisk w ponad 180 krajach, w 2025 roku liczba pasażerów samolotów na całym świecie sięgnie 9,8 miliarda – to o 3,7 procent więcej w porównaniu z rokiem 2024.

– Wynik ten podkreśla rolę lotnictwa jako siły napędowej globalnej mobilności i wzrostu gospodarczego – mówi dyrektor generalny ACI World Justin Erbacci, cytowany w komunikacie rady.

Przewozy międzynarodowe urosną więcej niż krajowe (5,3 procent wobec 2,4 procent). W pierwszym półroczu były one jedynym motorem globalnego wzrostu (średnio 2,1 procent), notując wynik 4,9 procent in plus, podczas gdy krajowy ruch lotniczy spadł o 0,7 procent.

Afryka, Azja i Ameryka Łacińska z największym wzrostem w lotnictwie

Prognozy dla Afryki przewidują 273 miliony pasażerów w 2025 roku (plus 9,4 procent względem 2024), przy czym największy wzrost osiągnie Afryka Północna.