Prawie 10 miliardów pasażerów w samolotach w tym roku. Historyczny moment

W tym roku liczba pasażerów w ruchu lotniczym na świecie zbliży się do historycznego progu 10 miliardów – prognozuje Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych.

Publikacja: 07.10.2025 06:30

Foto: PAP/EPA, Andre Coelho

Nelly Kamińska

Według dorocznego raportu „World Traffic Report”, opracowanego przez Międzynarodową Radę Portów Lotniczych (Airports Council International – ACI) na podstawie danych z ponad 2,8 tysiąca lotnisk w ponad 180 krajach, w 2025 roku liczba pasażerów samolotów na całym świecie sięgnie 9,8 miliarda – to o 3,7 procent więcej w porównaniu z rokiem 2024.

– Wynik ten podkreśla rolę lotnictwa jako siły napędowej globalnej mobilności i wzrostu gospodarczego – mówi dyrektor generalny ACI World Justin Erbacci, cytowany w komunikacie rady.

Przewozy międzynarodowe urosną więcej niż krajowe (5,3 procent wobec 2,4 procent). W pierwszym półroczu były one jedynym motorem globalnego wzrostu (średnio 2,1 procent), notując wynik 4,9 procent in plus, podczas gdy krajowy ruch lotniczy spadł o 0,7 procent.

Afryka, Azja i Ameryka Łacińska z największym wzrostem w lotnictwie

Prognozy dla Afryki przewidują 273 miliony pasażerów w 2025 roku (plus 9,4 procent względem 2024), przy czym największy wzrost osiągnie Afryka Północna.

W regionie Azji i Pacyfiku liczba pasażerów sięgnie 3,6 miliarda (plus 5,6 procent) – do tego wyniku przyczynią się głównie wzrosty w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, prognozy dla Azji Wschodniej pozostają natomiast „ostrożne”.

Przewidywany wynik Europy to ponad 2,5 miliarda pasażerów (plus 3,6 procent). Wzrost napędzać będą przewozy międzynarodowe, podczas gdy krajowe pozostaną w tyle ze względu na rozwój kolei.

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach z usług przewoźników lotniczych skorzysta 789 milionów pasażerów (plus 4,1 procent). Wzrost w tym regionie to rezultat rosnącego popytu na usługi turystyczne i ekspansji tanich linii lotniczych.

Na Bliskim Wschodzie dzięki inwestycjom i rozwojowi turystyki liczba pasażerów wzrośnie do 466 milionów (plus 5,9 procent), mimo ryzyka związanego z niestabilnością geopolityczną.

W Ameryce Północnej prognozowana liczba pasażerów to 2,1 miliarda.

Ruch lotniczy w regionach rośnie nierównomiernie

Globalny rynek lotniczy rośnie, ale nierównomiernie, pozostając zależnym od sytuacji geopolitycznej, warunków makroekonomicznych i problemów specyficznych dla poszczególnych regionów – pisze ACI.

Wzrost pobudzają głównie rozwijające się rynki lotnicze, takie jak Afryka, Azja i Pacyfik, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska – jest on rezultatem rosnącego popytu na podróże lotnicze i rozwoju tanich linii lotniczych.

Z kolei rynki „dojrzałe”, w tym część Azji Wschodniej, Europa i Ameryka Północna, stoją w obliczu bardziej niepewnych perspektyw wynikających z napięć geopolitycznych, zmian demograficznych (starzenie się społeczeństwa) i zmian w zachowaniach podróżnych (niepewność dotycząca podróży i polityki wizowej).

