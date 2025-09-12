Reklama

Szef Ryanaira Michael O’Leary: „Zielone” paliwo do samolotów przegra, wygra ropa

Dyrektor generalny linii Ryanair Michael O’Leary ostro skrytykował plany zrównoważonej przyszłości lotnictwa. Podczas spotkania z dziennikarzami w Londynie nazwał cele klimatyczne branży „iluzją” i ocenił, że wizja osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku jest nierealna.

Publikacja: 12.09.2025 00:30

Według Michaela O’Leary'ego ropa będzie w najbliższych latach tak tania, że nikt nie kupi paliwa eko

Według Michaela O’Leary'ego ropa będzie w najbliższych latach tak tania, że nikt nie kupi paliwa ekologicznego typu SAF

Foto: Bloomberg

Marzena Buczkowska-German

Cele zrównoważonego rozwoju w lotnictwie umierają powolną śmiercią – stwierdził O’Leary, cytowany przez niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Według niego zarówno unijny wymóg korzystania ze zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) od 2030 roku, jak i globalny cel „netto zero” w emisji dwutlenku węgla, ustalony przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA), są poza zasięgiem branży lotniczej.

„Ekologiczne paliwo do samolotów to nonsens”

Menedżer szczególnie skrytykował alternatywne paliwa lotnicze. – SAF to nonsens – mówił, dodając, że zamiast rosnącego popytu na zielone paliwa, spodziewa się spadku cen ropy w najbliższej dekadzie.

Przypomnijmy, że przepisy unijne wymagają, by od 2030 roku co najmniej 6 procent paliwa lotniczego stanowiły zrównoważone paliwa, w tym 1,2 procent syntetyczne. Wielka Brytania poszła jeszcze dalej, ustanawiając cel na poziomie 9,5 procent. Jednak przy obecnych możliwościach produkcyjnych cel ten będzie trudny, jeśli nie niemożliwy, do osiągnięcia. Linie lotnicze już teraz wskazują, że po prostu SAF-u za mało się produkuje, do tego paliwo to jest bardzo drogie.

Z danych IATA wynika, że do 2025 roku światowa produkcja SAF wzrośnie do 2,5 miliarda litrów, czyli się podwoi. Nadal będzie to jednak kropla w morzu potrzeb – udział tego paliwa w światowym zużyciu paliwa lotniczego wyniesie zaledwie 0,7 procent.

Zielone paliwo lotnicze jest niekonkurencyjne, wygra z nim paliwo tradycyjne

Różnice cen są uderzające. Nawet tak niewielki wolumen SAF-u spowodował w 2023 roku dodatkowe koszty rzędu 4,4 miliarda dolarów. – Produkcja musi przyspieszyć, a koszty muszą spaść, choćby dzięki efektowi skali i innowacjom – apelował w czerwcu szef IATA Willie Walsh.

Podczas gdy większość przedstawicieli lotnictwa domaga się od rządów subwencjonowania i inwestowania w rozwój zielonych paliw, O’Leary stawia na „rynek”, ale w zupełnie innej formie – spodziewając się spadku cen ropy i utrzymania tradycyjnego modelu.

Źródło: rp.pl

Surowce Ropa Naftowa Firmy Ryanair Turystyka Klimat Walka o klimat linia lotnicza samoloty Michael O'Leary Europejski Zielony Ład

e-Wydanie