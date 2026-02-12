Trzy nowe kierunki w letnim rozkładzie lotów Ryanaira z Poznania

Ryanair ogłosił dziś letni rozkład lotów z Poznania. Obejmuje on 39 kierunków, w tym trzy nowe – Podgoricę, Shannon i Tiranę.

Tego lata w swojej poznańskiej bazie przewoźnik będzie miał pięć samolotów (cztery rozkładowe i jeden czarterowy), co jeszcze bardziej umocni pozycję portu jako ważnego punktu wylotowego dla podróży turystycznych i biznesowych w Polsce – głosi komunikat przewoźnika. Rozwój bazy przełoży się na dodatkowe korzyści dla regionu – większy ruch turystyczny, nowe miejsca pracy i dalszy impuls dla lokalnej gospodarki – czytamy.

W tym roku Ryanair planuje obsłużyć w Poznaniu ponad 2,1 miliona pasażerów.

– Z radością przedstawiamy letni rozkład lotów z Poznania na 2026 rok, w którym pojawiają się trzy nowe, świetne kierunki – Podgorica, Shannon i Tirana. W nadchodzącym sezonie zbazujemy w Poznaniu pięć samolotów, w tym dwa boeingi 737‑8200 „Gamechangery”, oferujące więcej miejsc, niższe zużycie paliwa i – co szczególnie istotne dla Poznania – nawet o 40 procent. mniejszą emisję hałasu. Ta inwestycja i rozwój naszej obecności w Poznaniu pokazują, jak ważnym rynkiem jest dla nas Wielkopolska – mówi prezes Buzz (Grupa Ryanair) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie przewoźnika.