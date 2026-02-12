Trzy nowe kierunki w letnim rozkładzie lotów Ryanaira z Poznania

W nadchodzącym sezonie letnim Ryanair uruchomi z Portu Lotniczego Poznań-Ławica 39 tras
Ryanair ogłosił dziś letni rozkład lotów z Poznania. Obejmuje on 39 kierunków, w tym trzy nowe – Podgoricę, Shannon i Tiranę.
Tego lata w swojej poznańskiej bazie przewoźnik będzie miał pięć samolotów (cztery rozkładowe i jeden czarterowy), co jeszcze bardziej umocni pozycję portu jako ważnego punktu wylotowego dla podróży turystycznych i biznesowych w Polsce – głosi komunikat przewoźnika. Rozwój bazy przełoży się na dodatkowe korzyści dla regionu – większy ruch turystyczny, nowe miejsca pracy i dalszy impuls dla lokalnej gospodarki – czytamy.
W tym roku Ryanair planuje obsłużyć w Poznaniu ponad 2,1 miliona pasażerów.
– Z radością przedstawiamy letni rozkład lotów z Poznania na 2026 rok, w którym pojawiają się trzy nowe, świetne kierunki – Podgorica, Shannon i Tirana. W nadchodzącym sezonie zbazujemy w Poznaniu pięć samolotów, w tym dwa boeingi 737‑8200 „Gamechangery”, oferujące więcej miejsc, niższe zużycie paliwa i – co szczególnie istotne dla Poznania – nawet o 40 procent. mniejszą emisję hałasu. Ta inwestycja i rozwój naszej obecności w Poznaniu pokazują, jak ważnym rynkiem jest dla nas Wielkopolska – mówi prezes Buzz (Grupa Ryanair) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie przewoźnika.
– Bardzo cieszymy się, że nasz najważniejszy partner umacnia swoją pozycję na najszybciej rosnącym lotnisku w Polsce. W porównaniu z ostatnim rokiem przed pandemią ruch w Poznaniu wzrósł o 75 procent – to najlepszy wynik w Polsce i jeden z najlepszych w całej Europie. Ponad 4,1 miliona pasażerów obsłużonych w ubiegłym roku na Ławicy to dowód, że Poznaniacy i Wielkopolanie chcą latać – dodaje prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski.
– Teraz koncentrujemy się na tym, by utrzymać ten wynik, a dostępność ciekawych letnich kierunków oferowanych przez Ryanaira jest ważnym krokiem na drodze do tego celu. Już nie tylko słoneczne Hiszpania, Włochy czy Chorwacja, ale też między innymi Albania i Czarnogóra stają się ciekawą propozycją letniego wypoczynku dla podróżników z Poznania i Wielkopolski. A zbazowanie w Poznaniu najnowocześniejszych i najcichszych samolotów z rodziny boeing 737 przyczynia się do tego, że lotnisko przestaje być uciążliwym sąsiadem – uzupełnia Bykowski.
