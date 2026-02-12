Reklama
Rozwiń
Reklama

Trzy nowe kierunki w letnim rozkładzie lotów Ryanaira z Poznania

W poznańskiej siatce lotów Ryanaira na sezon letni 2026 znalazło się w sumie 39 tras. W lotniskowej bazie przewoźnik umieści pięć samolotów.

Publikacja: 12.02.2026 13:30

W nadchodzącym sezonie letnim Ryanair uruchomi z Portu Lotniczego Poznań-Ławica 39 tras

W nadchodzącym sezonie letnim Ryanair uruchomi z Portu Lotniczego Poznań-Ławica 39 tras

Foto: PAP, Jakub Kaczmarczyk

Nelly Kamińska

Ryanair ogłosił dziś letni rozkład lotów z Poznania. Obejmuje on 39 kierunków, w tym trzy nowe – Podgoricę, Shannon i Tiranę.

Tego lata w swojej poznańskiej bazie przewoźnik będzie miał pięć samolotów (cztery rozkładowe i jeden czarterowy), co jeszcze bardziej umocni pozycję portu jako ważnego punktu wylotowego dla podróży turystycznych i biznesowych w Polsce – głosi komunikat przewoźnika. Rozwój bazy przełoży się na dodatkowe korzyści dla regionu – większy ruch turystyczny, nowe miejsca pracy i dalszy impuls dla lokalnej gospodarki – czytamy.

W tym roku Ryanair planuje obsłużyć w Poznaniu ponad 2,1 miliona pasażerów.

– Z radością przedstawiamy letni rozkład lotów z Poznania na 2026 rok, w którym pojawiają się trzy nowe, świetne kierunki – Podgorica, Shannon i Tirana. W nadchodzącym sezonie zbazujemy w Poznaniu pięć samolotów, w tym dwa boeingi 737‑8200 „Gamechangery”, oferujące więcej miejsc, niższe zużycie paliwa i – co szczególnie istotne dla Poznania – nawet o 40 procent. mniejszą emisję hałasu. Ta inwestycja i rozwój naszej obecności w Poznaniu pokazują, jak ważnym rynkiem jest dla nas Wielkopolska – mówi prezes Buzz (Grupa Ryanair) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie przewoźnika.

Czytaj więcej

Port Lotniczy Poznań-Ławica ma za sobą rekordowy rok
Lotniska
Lotnisko w Poznaniu z rekordowym wynikiem. Przoduje w Europie w swoim segmencie
Reklama
Reklama

Poznań-Ławica najszybciej rosnącym lotniskiem w Polsce

– Bardzo cieszymy się, że nasz najważniejszy partner umacnia swoją pozycję na najszybciej rosnącym lotnisku w Polsce. W porównaniu z ostatnim rokiem przed pandemią ruch w Poznaniu wzrósł o 75 procent – to najlepszy wynik w Polsce i jeden z najlepszych w całej Europie. Ponad 4,1 miliona pasażerów obsłużonych w ubiegłym roku na Ławicy to dowód, że Poznaniacy i Wielkopolanie chcą latać – dodaje prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski.

– Teraz koncentrujemy się na tym, by utrzymać ten wynik, a dostępność ciekawych letnich kierunków oferowanych przez Ryanaira jest ważnym krokiem na drodze do tego celu. Już nie tylko słoneczne Hiszpania, Włochy czy Chorwacja, ale też między innymi Albania i Czarnogóra stają się ciekawą propozycją letniego wypoczynku dla podróżników z Poznania i Wielkopolski. A zbazowanie w Poznaniu najnowocześniejszych i najcichszych samolotów z rodziny boeing 737 przyczynia się do tego, że lotnisko przestaje być uciążliwym sąsiadem – uzupełnia Bykowski.

Czytaj więcej

Rekordowa jesień na lotnisku w Poznaniu. „Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich segmentach”
Lotniska
Rekordowa jesień na lotnisku w Poznaniu. „Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich segmentach”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska wielkopolskie Poznań Firmy Ryanair Port Lotniczy Poznań-Ławica
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
EasyJet stawia na hotele i biura podróży. „Loty wciąż najważniejsze, ale przyszłość to pakiety”
Linie Lotnicze
EasyJet stawia na hotele i biura podróży. „Loty wciąż najważniejsze, ale przyszłość to pakiety”
LOT zamówił 59 samolotów z opcją zamówienia kolejnych 40
Linie Lotnicze
LOT: Rok 2025 był dla nas rekordowy. Teraz zwiększymy jeszcze flotę i dodamy 15 nowych tras
Usługa Wizz Class, początkowo dostępna tylko na kilku trasach, rozszerzona została na całą siatkę po
Linie Lotnicze
„Klasa biznes” Wizz Aira na wszystkich trasach. „Zainteresowanie przerosło oczekiwania”
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama