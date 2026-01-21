Lotnisko w Poznaniu z rekordowym wynikiem. Przoduje w Europie w swoim segmencie

Aktualizacja: 21.01.2026 15:40 Publikacja: 21.01.2026 11:26
Port Lotniczy Poznań-Ławica ma za sobą rekordowy rok
Foto: Port Lotniczy Poznań-Ławica
2025 był zdecydowanie najlepszym rokiem w historii lotniska w Poznaniu. Od stycznia do grudnia obsłużyło ono 4 144 829 pasażerów, czyli o 15 procent więcej niż w 2024 roku.
Wynik ten czyni z poznańskiego portu jedno z najszybciej rozwijających się lotnisk w swoim segmencie w Europie – pisze Port Lotniczy Poznań-Ławica w komunikacie.
Dla porównania w ostatnim roku przed pandemią, 2019, lotnisko obsłużyło prawie 2,4 miliona pasażerów.
– Nasz ubiegłoroczny wynik potwierdza, że poznaniacy i mieszkańcy Wielkopolski chcą z Ławicy latać w świat, a jednocześnie nasz region jest coraz atrakcyjniejszym miejscem dla turystów i pasażerów biznesowych – mówi prezes poznańskiego lotniska Grzegorz Bykowski, cytowany w komunikacie.
W 2025 roku największy udział w ruchu miały linie niskokosztowe, które przewiozły ponad 2,3 miliona pasażerów, czyli ponad połowę wszystkich, którzy swoją podróż zaczynali lub kończyli na Ławicy. To wynik o prawie 18 procent lepszy niż rok wcześniej.
Z tanich przewoźników najsilniejszą pozycję w stolicy Wielkopolski ma Ryanair.
Wzrosła też liczba pasażerów korzystających z połączeń tradycyjnych, przekraczając 615 tysięcy, co oznacza wzrost o 19 procent rok do roku. Wzrost ten nie byłby możliwy, gdyby nie decyzja KLM, który od wiosny dwa razy dziennie łączy Poznań z hubem w Amsterdamie.
Z lotów czarterowych, realizowanych na zlecenie biur podróży, skorzystało ponad 1,2 miliona pasażerów, czyli o 8 procent więcej niż w 2024 roku. Czartery pozostają jednym z filarów działalności Ławicy i to nie tylko w sezonie letnim – zimą sporą popularnością cieszą się loty między innymi do Wietnamu i Tajlandii.
W samym grudniu lotnisko obsłużyło ponad 232 tysiące pasażerów, o 16 procent więcej niż w grudniu 2024 roku. Na ten wynik wpłynęli pasażerowie często wybieranych zimą rejsów do Dubaju, Walencji, Malagi czy Pafos.
– Wzrost liczby pasażerów we wszystkich segmentach pokazuje, że skutecznie odpowiadamy na ich potrzeby. Cieszy nas zarówno rosnąca oferta połączeń regularnych, jak i niezmiennie duże zainteresowanie lotami wakacyjnymi. Niestety restrykcje dotyczące operacji nocnych powodują, że w przyszłości nie będziemy mogli rozwijać się tak szybko, jak nasi konkurenci – mówi Grzegorz Bykowski.
W tym roku w siatce poznańskiego lotniska pojawią się nowe kierunki – Swiss uruchomi połączenie do hubu w Zurychu, a Wizz Air połączy Poznań z Bazyleą w Szwajcarii i Podgoricą w Czarnogórze.
W 2025 roku Ławica przeszła metamorfozę. Od wiosny pasażerowie korzystają z nowej strefy kontroli bezpieczeństwa, gdzie nie muszą wyciągać z bagażu podręcznego sprzętu elektronicznego i płynów. Dzięki temu kontrola odbywa się o wiele sprawniej, a czas oczekiwania na nią rzadko przekracza minutę.
We wrześniu poznański port jako jeden z pierwszych w Europie wprowadził możliwość przewozu w bagażu podręcznym płynów w pojemnikach o pojemności do dwóch litrów.
Kilka dni temu przy gate’ach pojawiły się nowe ławki.
W planach na najbliższe miesiące jest rozbudowa hali check-in, gdzie nadawany jest bagaż.
