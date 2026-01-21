Reklama

Lotnisko w Poznaniu z rekordowym wynikiem. Przoduje w Europie w swoim segmencie

W ubiegłym roku przez poznańskie lotnisko przewinęło się ponad 4,1 miliona pasażerów. W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba wzrosła o 15 procent.

Publikacja: 21.01.2026 11:26

Port Lotniczy Poznań-Ławica ma za sobą rekordowy rok

Port Lotniczy Poznań-Ławica ma za sobą rekordowy rok

Foto: Port Lotniczy Poznań-Ławica

Nelly Kamińska

2025 był zdecydowanie najlepszym rokiem w historii lotniska w Poznaniu. Od stycznia do grudnia obsłużyło ono 4 144 829 pasażerów, czyli o 15 procent więcej niż w 2024 roku.

Wynik ten czyni z poznańskiego portu jedno z najszybciej rozwijających się lotnisk w swoim segmencie w Europie – pisze Port Lotniczy Poznań-Ławica w komunikacie.

Dla porównania w ostatnim roku przed pandemią, 2019, lotnisko obsłużyło prawie 2,4 miliona pasażerów.

– Nasz ubiegłoroczny wynik potwierdza, że poznaniacy i mieszkańcy Wielkopolski chcą z Ławicy latać w świat, a jednocześnie nasz region jest coraz atrakcyjniejszym miejscem dla turystów i pasażerów biznesowych – mówi prezes poznańskiego lotniska Grzegorz Bykowski, cytowany w komunikacie.

W 2025 roku największy udział w ruchu miały linie niskokosztowe, które przewiozły ponad 2,3 miliona pasażerów, czyli ponad połowę wszystkich, którzy swoją podróż zaczynali lub kończyli na Ławicy. To wynik o prawie 18 procent lepszy niż rok wcześniej.

Reklama
Reklama

Z tanich przewoźników najsilniejszą pozycję w stolicy Wielkopolski ma Ryanair.

Czytaj więcej

2025 był najlepszym rokiem w historii Katowice Airport
Lotniska
Rekordowy rok Katowice Airport. „Pierwszy raz przekroczyliśmy barierę 7 milionów pasażerów”

Rośnie ruch regularny i czarterowy 

Wzrosła też liczba pasażerów korzystających z połączeń tradycyjnych, przekraczając 615 tysięcy, co oznacza wzrost o 19 procent rok do roku. Wzrost ten nie byłby możliwy, gdyby nie decyzja KLM, który od wiosny dwa razy dziennie łączy Poznań z hubem w Amsterdamie.

Z lotów czarterowych, realizowanych na zlecenie biur podróży, skorzystało ponad 1,2 miliona pasażerów, czyli o 8 procent więcej niż w 2024 roku. Czartery pozostają jednym z filarów działalności Ławicy i to nie tylko w sezonie letnim – zimą sporą popularnością cieszą się loty między innymi do Wietnamu i Tajlandii.

W samym grudniu lotnisko obsłużyło ponad 232 tysiące pasażerów, o 16 procent więcej niż w grudniu 2024 roku. Na ten wynik wpłynęli pasażerowie często wybieranych zimą rejsów do Dubaju, Walencji, Malagi czy Pafos.

– Wzrost liczby pasażerów we wszystkich segmentach pokazuje, że skutecznie odpowiadamy na ich potrzeby. Cieszy nas zarówno rosnąca oferta połączeń regularnych, jak i niezmiennie duże zainteresowanie lotami wakacyjnymi. Niestety restrykcje dotyczące operacji nocnych powodują, że w przyszłości nie będziemy mogli rozwijać się tak szybko, jak nasi konkurenci – mówi Grzegorz Bykowski.

Reklama
Reklama

W tym roku w siatce poznańskiego lotniska pojawią się nowe kierunki – Swiss uruchomi połączenie do hubu w Zurychu, a Wizz Air połączy Poznań z Bazyleą w Szwajcarii i Podgoricą w Czarnogórze.

Czytaj więcej

Lotnisko Chopina zamknęło 2025 rok rekordowymi wynikami
Lotniska
Rok rekordów na Lotnisku Chopina. „Budujemy silny hub przed otwarciem CPK”

Nowe usprawnienia na Ławicy

W 2025 roku Ławica przeszła metamorfozę. Od wiosny pasażerowie korzystają z nowej strefy kontroli bezpieczeństwa, gdzie nie muszą wyciągać z bagażu podręcznego sprzętu elektronicznego i płynów. Dzięki temu kontrola odbywa się o wiele sprawniej, a czas oczekiwania na nią rzadko przekracza minutę.

We wrześniu poznański port jako jeden z pierwszych w Europie wprowadził możliwość przewozu w bagażu podręcznym płynów w pojemnikach o pojemności do dwóch litrów.

Kilka dni temu przy gate’ach pojawiły się nowe ławki.

W planach na najbliższe miesiące jest rozbudowa hali check-in, gdzie nadawany jest bagaż.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska wielkopolskie Poznań Port Lotniczy Poznań-Ławica
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Ruch lotniczy w Polsce wzrasta dwucyfrowo, to ewenement w skali europejskiej- mówi prezes Górnośląsk
Lotniska
Katowickie lotnisko spodziewa się w tym roku 8 milionów podróżnych
2025 był najlepszym rokiem w historii Katowice Airport
Lotniska
Rekordowy rok Katowice Airport. „Pierwszy raz przekroczyliśmy barierę 7 milionów pasażerów”
Lotnisko Chopina zamknęło 2025 rok rekordowymi wynikami
Lotniska
Rok rekordów na Lotnisku Chopina. „Budujemy silny hub przed otwarciem CPK”
Odwołano do południa 450 samolotów
Lotniska
Atak zimy w Amsterdamie – odwołane loty, wstrzymane pociągi i autobusy
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama