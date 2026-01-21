Lotnisko w Poznaniu z rekordowym wynikiem. Przoduje w Europie w swoim segmencie

2025 był zdecydowanie najlepszym rokiem w historii lotniska w Poznaniu. Od stycznia do grudnia obsłużyło ono 4 144 829 pasażerów, czyli o 15 procent więcej niż w 2024 roku.

Wynik ten czyni z poznańskiego portu jedno z najszybciej rozwijających się lotnisk w swoim segmencie w Europie – pisze Port Lotniczy Poznań-Ławica w komunikacie.

Dla porównania w ostatnim roku przed pandemią, 2019, lotnisko obsłużyło prawie 2,4 miliona pasażerów.

– Nasz ubiegłoroczny wynik potwierdza, że poznaniacy i mieszkańcy Wielkopolski chcą z Ławicy latać w świat, a jednocześnie nasz region jest coraz atrakcyjniejszym miejscem dla turystów i pasażerów biznesowych – mówi prezes poznańskiego lotniska Grzegorz Bykowski, cytowany w komunikacie.

W 2025 roku największy udział w ruchu miały linie niskokosztowe, które przewiozły ponad 2,3 miliona pasażerów, czyli ponad połowę wszystkich, którzy swoją podróż zaczynali lub kończyli na Ławicy. To wynik o prawie 18 procent lepszy niż rok wcześniej.