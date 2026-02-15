Wynagrodzenia w branży turystycznej na rekordowym poziomie. Ale ofert pracy coraz mniej

Wynagrodzenie dla nowo obejmowanego stanowiska w branży turystycznej wzrosło w 2025 roku o 1,78 procent, osiągając rekordowy poziom 37 695 funtów rocznie
Zgodnie z najnowszym raportem „2025 Travel Salary Index”, przygotowanym przez C&M Travel Recruitment, średnie wynagrodzenie dla nowo obejmowanego stanowiska w branży turystycznej wzrosło w 2025 roku o 1,78 procent, osiągając rekordowy poziom 37 695 funtów rocznie. Oznacza to wzrost o 659 funtów rok do roku, pisze tamtejszy portal branży turystycznej Travel Weekly.
Był to czwarty z rzędu rok wzrostu płac w sektorze. Jedynym wyjątkiem od 2014 roku pozostaje pandemiczny 2021, kiedy rynek pracy w turystyce odnotował stagnację. Jednocześnie dane pokazują wyraźne wyhamowanie dynamiki wzrostu wynagrodzeń. Dla porównania: w 2024 roku płace wzrosły o 8,43 procent, w 2023 roku o 11,56 procent, a w 2022 roku o 11,53 procent.
Mimo wolniejszego tempa w 2025 roku, długofalowy trend pozostaje bardzo wyraźny. Od 2021 roku średnie wynagrodzenie dla nowo zatrudnionych w branży turystycznej wzrosło łącznie o 37,32 procent, czyli o 10 244 funty. To oznacza, że turystyka znacząco poprawiła swoją konkurencyjność płacową na rynku pracy.
Kluczowym czynnikiem wzrostu w minionym roku były wyższe stanowiska. Wynagrodzenia na stanowiskach płatnych co najmniej 40 tysięcy funtów wzrosły w 2025 roku o 8,23 procent. Szczególnie zauważalny był wzrost liczby ofert z pensją na poziomie 80 tysięcy funtów i więcej.
Odmienna sytuacja dotyczyła tzw. standardowych stanowisk w turystyce, czyli ofert z wynagrodzeniem do 39 999 funtów. W 2025 roku płace w tym segmencie spadły o 1,84 procent, co było pierwszym takim spadkiem od czterech lat. Mimo to, także w tej grupie widać silny trend długoterminowy – od 2021 roku średnie wynagrodzenie wzrosło tu o 25,73 procent, czyli o 6247 funtów.
Sam rynek rekrutacyjny w turystyce był w 2025 roku nieco spokojniejszy. Liczba zatrudnień spadła o 3 procent, liczba nowych kandydatów o 7 procent, a liczba ofert pracy o 13 procent w porównaniu z rokiem 2024.
Wyjątkiem był segment podróży służbowych. Rekrutacja w business travel wyraźnie przyspieszyła – liczba zatrudnień wzrosła aż o 65 procent rok do roku. Choć średnie wynagrodzenia w tym segmencie spadły w 2025 roku o 8,89 procent, to w dłuższej perspektywie nadal rosną: o 14,41 procent od 2021 roku i o 26,43 procent w porównaniu z ostatnim rokiem przed pandemią, czyli 2019.
– Rok 2025 był dla rekrutacji w turystyce mieszany, ale nie brakowało bardzo pozytywnych sygnałów – komentuje dyrektor zarządzająca i współwłaścicielka C&M Travel Recruitment Barbara Kolosinska. – Poza okresem pandemicznym wynagrodzenia w turystyce rosną nieprzerwanie od ponad dekady. A fakt, że w ciągu zaledwie czterech lat wzrosły o ponad jedną trzecią, sprawia, że branża jest dziś w znacznie lepszej pozycji, by przyciągać najlepszych kandydatów.
Jak dodaje Kolosinska, szczególnie optymistycznym sygnałem jest silne odbicie w segmencie podróży służbowych. – Po spadku aktywności w 2024 roku cieszy nas ogromny, 65-procentowy wzrost zatrudnień w business travel. To bardzo dobry prognostyk na kolejne miesiące – podkreśla.
Mniej pozytywne są natomiast ogólne spadki liczby ofert, kandydatów i zatrudnień w całej branży. – Wiele firm raportuje jednak bardzo udany szczyt sezonu, dlatego spodziewamy się intensywnego początku 2026 roku i liczymy na utrzymanie tej dynamiki w kolejnych miesiącach – podsumowuje Kolosinska.
Raport 2025 Travel Salary Index powstał na podstawie analizy wszystkich nowych ofert pracy zarejestrowanych w C&M Travel Recruitment w 2025 roku.
