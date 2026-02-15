Wynagrodzenia w branży turystycznej na rekordowym poziomie. Ale ofert pracy coraz mniej

Zgodnie z najnowszym raportem „2025 Travel Salary Index”, przygotowanym przez C&M Travel Recruitment, średnie wynagrodzenie dla nowo obejmowanego stanowiska w branży turystycznej wzrosło w 2025 roku o 1,78 procent, osiągając rekordowy poziom 37 695 funtów rocznie. Oznacza to wzrost o 659 funtów rok do roku, pisze tamtejszy portal branży turystycznej Travel Weekly.

Dziesięć lat wzrostu płac w brytyjskiej turystyce

Był to czwarty z rzędu rok wzrostu płac w sektorze. Jedynym wyjątkiem od 2014 roku pozostaje pandemiczny 2021, kiedy rynek pracy w turystyce odnotował stagnację. Jednocześnie dane pokazują wyraźne wyhamowanie dynamiki wzrostu wynagrodzeń. Dla porównania: w 2024 roku płace wzrosły o 8,43 procent, w 2023 roku o 11,56 procent, a w 2022 roku o 11,53 procent.

Mimo wolniejszego tempa w 2025 roku, długofalowy trend pozostaje bardzo wyraźny. Od 2021 roku średnie wynagrodzenie dla nowo zatrudnionych w branży turystycznej wzrosło łącznie o 37,32 procent, czyli o 10 244 funty. To oznacza, że turystyka znacząco poprawiła swoją konkurencyjność płacową na rynku pracy.

Kluczowym czynnikiem wzrostu w minionym roku były wyższe stanowiska. Wynagrodzenia na stanowiskach płatnych co najmniej 40 tysięcy funtów wzrosły w 2025 roku o 8,23 procent. Szczególnie zauważalny był wzrost liczby ofert z pensją na poziomie 80 tysięcy funtów i więcej.