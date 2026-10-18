Lista „Fortune 500 Türkiye” to coroczne zestawienie 500 największych firm w Turcji, przygotowywane we współpracy z firmą badawczą CRIF. W czołówce największych (według wielkości obrotów/sprzedaży) firm w kraju regularnie znajdują się liderzy z sektorów energetycznego, paliwowego, transportowego i handlu.

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W najnowszym zestawieniu opublikowanym przez „Fortune Türkiye” spółka Odeon Tourism Türkiye „ponownie wyróżniła się znakomitymi wynikami finansowymi i wzrostem eksportu. Po zajęciu 70. miejsca w 2024 roku zwiększyła sprzedaż netto o 55,1 procent, osiągając wielkość 65,4 miliarda tureckich lir” – czytamy w komunikacie.

Dzięki wynikom eksportowym w wysokości 62,6 miliarda tureckich lir, Odeon Tourism Türkiye awansował również o trzy pozycje, zajmując 16. miejsce wśród największych tureckich eksporterów.

Firma utrzymała 4. miejsce w kategorii usług turystycznych i transportowych i zajęła 44. pozycję wśród przedsiębiorstw z siedzibą w Stambule.

Sektor turystyczny jest jednym z filarów gospodarki Turcji, zapewniającym ogromne przychody i miliony miejsc pracy. Jego rozwój jest bardzo dynamiczny. Turcja utrzymuje pozycję w ścisłej czołówce najchętniej odwiedzanych państw świata.

,,Wysokie miejsce Coral Travel Group i Odeon Tourism Türkiye w rankingu Fortune 500 Turcja stanowi istotne potwierdzenie solidności struktury operacyjnej grupy na rynkach międzynarodowych, skuteczności strategii stabilnego rozwoju i efektów wspólnych starań na rzecz realizacji celów” – podsumowuje firma.

zytamy w wiadomości prasowej przekazanej nam przez biuro prasowe polskiej spółki z tureckiego holdingu, Coral Travel Poland.