Materiał powstał we współpracy z Grupą OLX

Preferencje Polaków dotyczące krótszych i dłuższych wyjazdów wypoczynkowych były tematem badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie OLX. Jaki obraz wyłania się z naszych odpowiedzi?

Na co stawiamy podczas wyjazdów

Wyniki badania pokazują, że podczas weekendowych wyjazdów stawiamy przede wszystkim na ucieczkę od codzienności. Zdecydowana większość respondentów wskazuje odpoczynek i relaks jako główną motywację takich podróży. Na kolejnych miejscach znalazły się potrzeba zmiany otoczenia, odkrywania nowych miejsc oraz możliwość spędzenia czasu z najbliższymi. Znacznie rzadziej weekendowe wypady organizujemy z myślą o konkretnych wydarzeniach, takich jak koncerty czy festiwale. Taki cel wskazało zaledwie 11 proc. badanych.

Krótki wyjazd pozwala na chwilę oderwać się od obowiązków zawodowych i domowych bez planowania dłuższego urlopu. Dla par i rodzin jest także okazją do wspólnego spędzenia czasu, którego na co dzień często brakuje.

Co ciekawe, w przypadku dłuższych podróży nasze preferencje są podobne. Nadal najważniejszy jest wypoczynek, jednak większego znaczenia nabiera kontakt z naturą, który wskazał co czwarty respondent. Kilkudniowy pobyt częściej postrzegamy jako okazję do zwolnienia tempa, poznawania nowych miejsc i większego niż tylko w weekend oderwania się od codziennych spraw.

Podobnie jak przy wyjazdach weekendowych, także tutaj stosunkowo niewielkie znaczenie mają koncerty czy atrakcje organizowane w miejscu pobytu. Wskazania ankietowanych w badaniu OLX mogą więc sugerować, że w podróży coraz częściej szukamy spokoju, regeneracji i czasu dla najbliższych, a intensywne zwiedzanie schodzi na drugi plan.

Komfort ważniejszy od atrakcji

Interesujące są również odpowiedzi dotyczące wyboru noclegów. To szczególnie ważny punkt każdego wyjazdu, bowiem obiekty noclegowe są przestrzenią sprzyjającą wspólnemu spędzaniu czasu.

Wśród najważniejszych kryteriów wyboru miejsca pobytu respondenci wskazują przede wszystkim cenę i całkowity koszt wyjazdu, komfort i standard obiektu oraz jego lokalizację. Mniejsze znaczenie mają takie elementy, jak możliwość kontaktu z właścicielem czy dodatkowe usługi.

OLX rozumie znaczenie miejsca noclegu i oferuje szeroki wybór różnego rodzaju obiektów noclegowych. Ciekawe propozycje znajdą tu dla siebie osoby o różnych preferencjach i dysponujące różnym budżetem.

Preferencje dotyczące noclegów wyłaniające się z badania OLX pokazują, czego oczekujemy podczas wyjazdu. Niezależnie od jego długości najchętniej wybieramy hotele. Dużą popularnością cieszą się także domki, apartamenty i pokoje u prywatnych właścicieli.

W przypadku dłuższych pobytów widoczny jest wzrost zainteresowania agroturystyką, którą wskazał niemal co czwarty respondent. Może to być wskazówka, że przy dłuższych wyjazdach coraz bardziej stawiamy na spokój, kontakt z naturą i większy luz niż podczas wypadów weekendowych.

Wyniki badania dla OLX pokazują również, że przy wyborze miejsca noclegowego staramy się wyważyć komfort i koszty. Większość respondentów deklaruje budżet do 400 zł za osobę za noc, zarówno podczas krótszych, jak i dłuższych wyjazdów. To dość spora kwota, która może oznaczać, że atrakcyjna cena jest ważna, ale nie kosztem na przykład wygody czy też dobrej lokalizacji.

Badanie potwierdza dominującą rolę internetu przy szukaniu noclegu. Respondenci najczęściej korzystają z wyszukiwarek, a nieco rzadziej z serwisów i aplikacji z ofertami noclegowymi oraz rekomendacji znajomych. Może to oznaczać, że przed podjęciem decyzji chcemy poznać i porównać wiele możliwości, patrząc nie tylko na cenę, ale także na standard obiektu, lokalizację czy udogodnienia.

Warto pamiętać, że preferowane przez ankietowanych wyszukiwarki – choć są bardzo użytecznym narzędziem – nie dysponują konkretnymi ofertami noclegów, a jedynie przedstawiają listę wyników, ewentualnie wspartą analizą sztucznej inteligencji. Przewagę nad nimi w kwestii obiektów noclegowych mają wyspecjalizowane serwisy, takie jak OLX, gdzie znajdują się konkretne oferty, a wyniki wyszukiwania można sortować i filtrować zgodnie ze swoimi preferencjami. Wszystko po to, by ułatwić użytkownikom znalezienie najlepszego obiektu noclegowego, w którym miło spędzą czas z bliskimi.

– Osoby poszukujące noclegu coraz uważniej analizują dostępne oferty, porównując nie tylko ceny, ale również standard obiektu, lokalizację czy dostępne udogodnienia. Dlatego obecność w serwisach ogłoszeniowych i platformach z ofertami noclegowymi, takich jak OLX, znacząco zwiększa szanse na dotarcie do potencjalnych gości. Sama jednak obecność w serwisie to dopiero pierwszy krok. Kluczowe znaczenie ma opis oferty, aktualne zdjęcia oraz jasne przedstawienie warunków pobytu. Równie ważne jest odpowiednie skalkulowanie ceny, tak aby była ona adekwatna do standardu oraz lokalizacji obiektu. Transparentność oraz właściwe dopasowanie ceny do jakości nie tylko zwiększają zainteresowanie ogłoszeniem, ale także budują zaufanie, które ma duży wpływ na ostateczną decyzję o rezerwacji – komentuje Kamil Szabłowski, PR & Communication Manager OLX.

Materiał powstał we współpracy z Grupą OLX