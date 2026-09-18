Dodał, że dementuje doniesienia, aby doszło do przeszukań gabinetów kierownictwa resortu.

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Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróciła się do resortu o wydanie dokumentacji w sprawie „dokumentów związanych z udzieleniem dotacji na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wsparcia Turystyki 2025 – Marka Polska”.

Resort zapewnił, że pracownicy ministerstwa „współpracują z obecnymi na miejscu przedstawicielami prokuratury oraz policji i wydają wymaganą dokumentację”.

Policjanci szukają dokumentów w sprawie strategii marka Polska

W czwartek policjanci prowadzili przeszukania na Dolnym Śląsku, m.in. w nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń. Czynności mają związek ze śledztwem w sprawie raportu „Polaków portret własny”, które dotyczy dwóch czynów: wyłudzenia dotacji w wysokości prawie 180 tys. zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z rozliczeniem dotacji.

Raport „Polaków portret własny” z 2025 r. Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski, wywołał krytykę z powodu błędów i prawdopodobnego wykorzystania AI. M.in. ekspert od bezpieczeństwa informacji i prywatności Łukasz Olejnik i związany z Instytutem Sobieskiego członek PiS Sebastian Meitz zarzucili autorce szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji przy pisaniu raportu.

W odpowiedzi autorka zaznaczyła, że raport był wewnętrznie wykorzystywany w think tanku i przyznała, że nie powinien trafić do sieci. Napisała, że „przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy”; Ministerstwo Sportu i Turystyki również zaprzeczyło, jakoby publikacja była objęta umową z resortem.

W związku z tą aferą Mróz-Gorgoń złożyła rezygnację ze stanowiska.

Dwanaście strategii dla dwunastu dziedzin turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki zamówiło w zeszłym roku 12 strategii (zwanych później podstrategiami), jedną z nich miała być strategia dotycząca marki Polska. Na stworzenie dokumentów resort przeznaczył 1,2 miliona złotych. Wśród tematów strategii znalazły się między innymi turystyka rowerowa, wodna, przyjazdowa i wyjazdowa i turystyka biznesowa.

W planach było zamówienie w tym roku strategii dla całej polskiej turystyki. Do jej napisania miało posłużyć dwanaście strategii tematycznych. Do tego jednak nie doszło. Powodem była między innymi zmiana nastawienia w resorcie do tego planu po tym, jak wiodącą rolę w nadzorowaniu turystyki przejął w MSiT wiceminister Ireneusz Raś, który zastąpił w tej roli Piotra Borysa.

Kiedy okazało się, że Mróz-Gorgoń jest autorką raportu „Polaków portret własny” w sprawie strategii marka Polska głos zabrała organizacja, która stała za jej przygotowaniem na zlecenie MSiT – Stowarzyszenie Kongresy i Konferencje w Polsce. Oświadczyło ono, że kontrowersyjny raport „nie był dokumentem zamówionym w ramach umowy SKKP z Ministerstwem Sportu i Turystyki ani dokumentem przekazanym przez Stowarzyszenie do Ministerstwa jako rezultat lub element rozliczenia tej dotacji”.