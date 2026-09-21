„Mały odkrywca z wielkim znaleziskiem!” – rozpoczął swój wpis konserwator.

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9-latek znalazł na zamku w Czersku monetę z XVII wieku

9-latek w czasie zwiedzania zamku w Czersku zauważył srebrny półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma pochodzący z 1624 r. To drobny nominał (1,5 grosza) wybity w mennicy w Królewcu, którego używano do płacenia w czasie codziennych transakcji.

Moneta o wadze niespełna 1 g „[…] dziś jest małym, ale wymownym świadkiem czasów, gdy zamek w Czersku wciąż pełnił ważne funkcje” – podkreślił Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swoim wpisie dodał, że nawet tak niewielkie znalezisko jest cenne dla archeologów i historyków. Zwiększa wiedzę na temat życia i obiegu pieniężnego na ziemiach polskich w XVII wieku.

„A fakt, że odnalazł je młody zwiedzający, pokazuje, że historia czasem czeka tuż pod stopami, gotowa zaskoczyć każdego, kto uważnie patrzy. Gratulujemy spostrzegawczości i dziękujemy za właściwą postawę!” – zakończył swój wpis Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zamek w Czersku wzniesiono na przełomie XIV i XV wieku

Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku to gotycka budowla wzniesiona na przełomie XIV i XV wieku przez księcia Janusza Starszego na miejscu wcześniejszego grodu. Znajduje się w pobliżu Góry Kalwarii na Mazowszu.

Zamek zbudowano na nieregularnym planie wyznaczonym przez obwód wcześniejszych wałów. „Chociaż w ciągu wieków został mocno zniszczony, to jego wyniosłe wieże górujące nad okolicą nadal świadczą o wspaniałej historii Mazowsza” – czytamy na oficjalnej stronie zabytku, który jest obecnie udostępniany turystom. Do dziś zachowała się większość murów zamku oraz wszystkie trzy wieże (Brama, Południowa i Zachodnia).