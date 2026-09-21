9-latek znalazł na Zamku w Czersku monetę z 1624 r.
„Mały odkrywca z wielkim znaleziskiem!” – rozpoczął swój wpis konserwator.
Czytaj więcej
Na aukcję trafiła niedawno wyjątkowa moneta. To polska złotówka z 1975 r. wybita na krążku przeznaczonym dla 50 groszy. Jest jednym z bardziej posz...
9-latek w czasie zwiedzania zamku w Czersku zauważył srebrny półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma pochodzący z 1624 r. To drobny nominał (1,5 grosza) wybity w mennicy w Królewcu, którego używano do płacenia w czasie codziennych transakcji.
Moneta o wadze niespełna 1 g „[…] dziś jest małym, ale wymownym świadkiem czasów, gdy zamek w Czersku wciąż pełnił ważne funkcje” – podkreślił Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. W swoim wpisie dodał, że nawet tak niewielkie znalezisko jest cenne dla archeologów i historyków. Zwiększa wiedzę na temat życia i obiegu pieniężnego na ziemiach polskich w XVII wieku.
„A fakt, że odnalazł je młody zwiedzający, pokazuje, że historia czasem czeka tuż pod stopami, gotowa zaskoczyć każdego, kto uważnie patrzy. Gratulujemy spostrzegawczości i dziękujemy za właściwą postawę!” – zakończył swój wpis Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Czytaj więcej
Archeolodzy badający Łysą Górę na Mazowszu dokonali dwóch wyjątkowych odkryć. Znaleźli najstarszą w Polsce monetę pochodzącą z wykopalisk oraz pozo...
Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku to gotycka budowla wzniesiona na przełomie XIV i XV wieku przez księcia Janusza Starszego na miejscu wcześniejszego grodu. Znajduje się w pobliżu Góry Kalwarii na Mazowszu.
Zamek zbudowano na nieregularnym planie wyznaczonym przez obwód wcześniejszych wałów. „Chociaż w ciągu wieków został mocno zniszczony, to jego wyniosłe wieże górujące nad okolicą nadal świadczą o wspaniałej historii Mazowsza” – czytamy na oficjalnej stronie zabytku, który jest obecnie udostępniany turystom. Do dziś zachowała się większość murów zamku oraz wszystkie trzy wieże (Brama, Południowa i Zachodnia).
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas