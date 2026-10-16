Wielki Most Danyang-Kunshan w Chinach ma około 164,8 km długości (zdj. ilustracyjne)
Konstrukcja znajduje się w prowincji Jiangsu, między miastami Danyang i Kunshan. Jest częścią linii kolejowej łączącej Pekin z Szanghajem i przebiega przez deltę Jangcy – informuje Moto.pl. Dzięki swoim rozmiarom most znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa.
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Most powstawał w latach 2006–2010, a oficjalne otwarcie odbyło się 30 czerwca 2011 roku. Jego budowa kosztowała około 8,5 mld dolarów. Przy inwestycji pracowało ponad 10 tys. osób, a do wzniesienia przeprawy wykorzystano około 450 tys. ton stali.
Większość konstrukcji ma formę wiaduktu opartego na licznych filarach. Z uwagi na to, że część mostu znajduje się na podmokłych terenach, konieczne było przygotowanie solidnych fundamentów.
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Linia Pekin–Szanghaj została zaprojektowana dla pociągów osiągających prędkość do 350 km/h. Cała trasa ma ponad 1300 km długości, a podróż trwa niecałe 5 godzin. Dla porównania, podróż samolotem między tymi dwoma miastami trwa około 2 godziny, a samochodem około 12. Na trasie kolejowej znajdują się 244 wiadukty i 22 tunele.
Pasażerowie mogą oglądać z okien jeziora, kanały i pola uprawne. Szczególnie malowniczy odcinek prowadzi w pobliżu jeziora Yangcheng. W godzinach szczytu pociągi odjeżdżają nawet co 3 minuty. Najtańsze bilety kosztują około 250–300 zł, a w najwyższej klasie ponad 1000 zł.
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