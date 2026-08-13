Jak poinformowała prefektura departamentu Loara Atlantycka, pożar, który wybuchł po południu w okolicach miejscowości Guerande na zachód od Nantes, strawił 5 hektarów zarośli i zagrażał kolejnym 5-10 hektarom, w tym znajdującemu się tam kempingowi. Ewakuacja była tym bardziej konieczna, że ogień znajdował się pod linią wysokiego napięcia.
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Władze dodały, że pożar został już opanowany, a ogień nie zniszczył żadnej z przyczep kempingowych.
Z kolei prefektura departamentu Landes w południowo-zachodniej Francji przekazała wieczorem, że pożar, który w czwartek w ciągu dnia wybuchł w lesie, objął już 400 hektarów i w związku z tym zapobiegawczo ewakuowanych jest obecnie 400 osób. Prefektura dodała, że w walce z pożarem bierze udział 280 strażaków, 40 samochodów strażackich i osiem samolotów gaśniczych, ale sytuacja jest niekorzystna, gdyż wiatr zmienił kierunek, przenosząc ogień na nowe obszary.
Tegoroczne pożary we Francji są najgorszymi od dziesięcioleci. Zniszczyły już tereny o powierzchni 115 tysięcy hektarów. Pożarom sprzyja bardzo upalne lato – we Francji trwa obecnie trzecia tego lata fala upałów, podczas której temperatury przekraczają 35 stopni Celsjusza.
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