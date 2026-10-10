Do wypadku doszło na drodze Aydin – Izmir w gminie Germencik. Autokar wycieczkowy, wiozący turystów z lotniska w Izmirze, jechał w kierunku Aydinu, gdy kierowca tureckiego minibusa stracił panowanie nad autem i uderzył w autokar.

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W rezultacie oba pojazdy zjechały z drogi i wpadły na teren zadrzewiony. W wypadku zginęły dwie podróżujące minibusem osoby, a dziewięciu pasażerów autokaru trafiło do szpitala – informują tureckie media.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór powiedział w sobotę, że pasażerowie autokaru odnieśli lekkie obrażenia. Siedmioro trafiło do szpitala i tego samego dnia go opuściło.

Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku.