Pojazdy zderzyły się na pustynnej trasie łączącej Kair z miastem Asjut, położonym około 320 km na południe od stolicy kraju.

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Jak zauważyła AFP, wypadki drogowe są częste w Egipcie z powodu m.in. złego stanu technicznego pojazdów i dróg oraz nieprzestrzegania przepisów przez kierowców. Według egipskiego urzędu statystycznego, w ubiegłym roku na drogach kraju zginęło blisko 6 tys. osób. Na początku września w wypadku autokaru na górzystym półwyspie Synaj śmierć poniosły 22 osoby, w tym 10 obywateli Jordanii.