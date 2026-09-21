Bilety z okazji przypadającego 20 października Europejskiego Dnia Seniora można kupić w ramach promocji „Podróż za dychę dla seniora” od 20 września do 15 października.

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Przewoźnik podkreślił, że promocja jest skierowana do osób, które ukończyły 60. rok życia. Dotyczy biletów jednorazowych na przejazdy bez przesiadek, rozpoczynające się 20 października 2026 roku. Podczas kontroli pasażer musi okazać bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość i wiek.

Zniżka na przejazd na siedząco i na leżąco

Promocja obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej w klasie 2, we wszystkich pociągach przewoźnika. Z promocji można skorzystać również w wagonach z miejscami do leżenia i wagonach sypialnych, jednak w takim przypadku oprócz biletu promocyjnego należy kupić rezerwację miejsca.

Osoba korzystająca z promocji może być jednocześnie uczestnikiem ofert „Bilet Rodzinny”, „Duża Rodzina” lub „Taniej z Bliskimi”. Liczba miejsc objętych promocją jest limitowana.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, a Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób.