Jak przekazały Polskie Koleje Państwowe, Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni to specjalny bilet kolejowy Interrail, umożliwiający podróżowanie koleją po sąsiednim kraju oraz przejazd z miejsca zamieszkania do granicy i z powrotem. Oba kraje udostępnią łącznie 60 tys. biletów w ramach programu.

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Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni. Konkurs dla osób w wieku 18-27 lat

W Polsce bilety będą przyznawane na podstawie wyników konkursu wiedzy o Polsce, Niemczech i kolei. Udział w konkursie polega na przystąpieniu do internetowego quizu wielokrotnego wyboru. Nagrody otrzymają osoby z najwyższymi wynikami.

Polski przewoźnik zaznaczył, że inicjatywa „ma wspierać mobilność młodych ludzi, zachęcać do poznawania Polski i Niemiec, a także wzmacniać bezpośrednie kontakty między mieszkańcami obu państw”.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby, które:

mają ukończone 18 lat na dzień 15 września br.;

mają nie więcej niż 27 lat na dzień 1 listopada br.;

mieszkają w Polsce zarówno w momencie udziału w konkursie, jak i w okresie podróży na podstawie Biletu Przyjaźni;

mają pełną zdolność do czynności prawnych;

wybiorą okres ważności biletu rozpoczynający się przed ukończeniem 28. roku życia.

Jak poinformowano, konkurs dla osób mieszkających w Polsce zostanie przeprowadzony za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem biletprzyjazni.pl. Zgłoszenia będzie można składać od 15 września od godz. 12 do 22 września do godz. 12 czasu lokalnego. Udział jest bezpłatny i dobrowolny.

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Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu biletu pocztą elektroniczną. Bilet Przyjaźni będzie imienny i nie będzie można go przekazać innej osobie. Laureat będzie mógł wybrać miesięczny okres ważności biletu w okresie od 1 listopada 2026 r. do 1 października 2027 r. Podróże będzie można odbywać przez siedem wybranych dni w tym miesięcznym okresie.

Bilet zostanie wysłany w formie mobilnego kodu. Do korzystania z Biletu Przyjaźni niezbędne jest urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją Rail Planner, z której podróżny powinien korzystać przez cały czas trwania podróży.

Zaznaczono, że zgłoszenia do konkursu mogą składać zarówno obywatele Polski mieszkający w Polsce, jak i osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, pod warunkiem, że ich krajem zamieszkania jest Polska. Przy kontroli biletów obywatele Polski są zobowiązani okazać ważny paszport lub dowód osobisty. „Osoby niebędące obywatelami Polski powinny dysponować oficjalnymi dokumentami pobytowymi wydanymi przez polskie władze” – poinformowano w komunikacie.

W Polsce za organizację konkursu odpowiada PKP Intercity we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Za techniczne przeprowadzenie konkursu i wydanie nagród odpowiada Interrail B.V.

Spółka PKP Intercity została powołana 1 września 2001 r. Jest największym międzyregionalnym operatorem kolejowym, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.