W wyniku awarii urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym mogą wystąpić opóźnienia powyżej 30 minut – informowały przed południem PKP Polskie Linie Kolejowe. Chodziło o połączenia kursujące na Centralnej Magistrali Kolejowej, tj. między Warszawą i Krakowem oraz między Warszawą i Katowicami.

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Jak przekazały PKP PLK, awaria została już zlikwidowana, a pociągi przywracane są stopniowo na pierwotne trasy.

PKP: Opóźnienia na trasie między Warszawą a Krakowem i Katowicami

„Ze względu na awarię urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym w rejonie Białej Rawskiej na odcinku Szeligi – Strzałki ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Mogą wystąpić opóźnienia powyżej 30 minut. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne na Portalu Pasażera, w formie komunikatów na stacjach oraz na stronach internetowych przewoźników” – informowały w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak wyjaśnił w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik PKP PLK Rafał Wilgusiak, urządzenia, które uległy awarii, odpowiadają za bezpieczne prowadzenie pociągów wzdłuż Centralnej Magistrali Kolejowej.

– Na miejsce skierowane już służby techniczne, które wkrótce przystąpią do całkowitego całkowitego usunięcia usterki. Obecnie jeździmy po jednym torze. Wkrótce powinniśmy jeździć już po dwóch torach – przekazał Wilgusiak cytowany przez polsatnews.pl.

Rzecznik PKP PLK zapowiedział w rozmowie z polsatnews.pl, że jeśli usterka będzie niewielka, normalny ruch pociągów zostanie wkrótce wznowiony – należy się jednak spodziewać, że skala problemu będzie większa.

– Wówczas te utrudnienia mogą potrwać do godzin popołudniowych – podkreślił Wilgusiak w rozmowie z polsatnews.pl.