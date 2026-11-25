Specjalna oferta trwa od 25 listopada do 1 grudnia i obejmuje przejazdy realizowane m.in. w okresie świąteczno-noworocznym. Zniżki obowiązują we wszystkich kategoriach pociągów, włączając w to składy Express Intercity oraz Pendolino.

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Tańsze podróże na Boże Narodzenie i Sylwestra. Zasady promocji

O szczegółach oferty dla pasażerów z okazji Dnia Kolejarza i 25-lecia PKP Intercity przewoźnik poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych. Pula promocyjnych biletów wynosi 2,5 mln. Ich ceny zostały obniżone o minimum 35 proc.

Sprzedaż trwa od 25 listopada do 1 grudnia, pasażerowie mają więc tydzień na zaplanowanie wyjazdu, przy czym o dostępności miejsc decyduje kolejność zakupu, ponieważ liczba tańszych biletów jest ograniczona.

Promocja dotyczy przejazdów odbywających się do 31 grudnia 2026 r., co pozwala na tańsze podróże pociągiem na święta Bożego Narodzenia, a także wyjazdy sylwestrowe. Zniżka nie ogranicza się wyłącznie do połączeń TLK czy InterCity, obejmuje wszystkie połączenia, również pociągi Express Intercity (EIC) oraz Express Intercity Premium (Pendolino). Promocyjne bilety można kupić na stronie internetowej przewoźnika, w aplikacji mobilnej PKP Intercity oraz tradycyjnie w kasach biletowych.

Dzień Kolejarza i 25-lecie PKP Intercity

Tegoroczne obchody Dnia Kolejarza zbiegają się z jubileuszem 25-lecia działalności PKP Intercity i przypadają w 100-lecie Polskich Kolei Państwowych. Sejm ustanowił rok 2026 „Rokiem Polskiej Kolei”. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, z najnowszych danych wynika, że w tej branży zatrudnionych jest ponad 85 tys. osób.

25 listopada został ustanowiony Dniem Kolejarza uchwałą NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Lublin w 1981 r. Przypada on w dniu św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki polskich kolejarzy. Pierwsze uroczystości odbyły się w Lublinie.