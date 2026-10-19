Na pokładzie znajdowało się 57 osób: 51 pasażerów i sześcioro członków załogi.
Na pokładzie znajdowało się 57 osób: 51 pasażerów i sześcioro członków załogi.
Samolot wylądował na lotnisku w Sofii o godz. 21.42 czasu lokalnego, czyli 20.42 w Polsce. Jak podała telewizja Sky News, powołując się na bułgarski resort transportu, załoga zgłosiła podejrzenie zagrożenia bombowego podczas przelotu w pobliżu granicy z Rumunią. To wtedy podjęto decyzję o awaryjnym lądowaniu. Airbusowi A320 eskortę zapewnił myśliwiec bułgarskich sił powietrznych.
Linie Austrian Airlines podały, że szczegółowe sprawdzenie maszyny oraz kontrola pasażerów i załogi nie potwierdziły istnienia zagrożenia. Jeszcze tej samej nocy samolot wystartował z Sofii w kierunku Wiednia. Rejs kontynuowano ze wszystkimi pasażerami na pokładzie.
Czytaj więcej
Pasażerowie podróżujący wczoraj samolotem linii IndiGo z Delhi do Chennai przeżyli chwile grozy po tym, jak w schowku na bagaż podręczny zapalił si...
Jak ustalił izraelski dziennik „Haarec” powodem przekierowania lotu było anonimowe zgłoszenie o podejrzanym przedmiocie, który miał znajdować się na pokładzie samolotu. Według gazety informację o potencjalnym zagrożeniu przekazał obywatel Austrii, który nie uczestniczył w tym rejsie.
Bułgarskie ministerstwo transportu nie udzieliło Reutersowi komentarza na temat incydentu. (PAP)
mgp/ akl/
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas