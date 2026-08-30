Ten wyraźny zwrot to globalny trend experience-first travel — czyli podróżowanie skoncentrowane na emocjach i przygodach. Sam przelot oraz wygodny hotel z dobrą kuchnią wciąż są ważną bazą, ale to wycieczki lokalne, rejsy i unikalne atrakcje sprawiają, że wakacje stają się naprawdę wyjątkowe.

Mniej przypadku, więcej wrażeń. Jak planujemy dzisiaj urlop?

Jeszcze do niedawna lokalne atrakcje rezerwowaliśmy mocno spontanicznie — najczęściej po przyjeździe do hotelu. Dziś coraz częściej odwracamy tę kolejność. Opcje na spędzanie czasu sprawdzamy jeszcze przed spakowaniem walizki. Zanim wylecimy, wiemy już, gdzie chcemy ruszyć w rejs, które zabytki zobaczyć z przewodnikiem i gdzie udać się na trekking.

Z danych SeePlaces wynika, że średnie okienko rezerwacyjne (booking window) wśród naszych użytkowników wyraźnie się wydłużyło — jeszcze rok temu spora część rezerwacji powstawała na kilka dni przed realizacją, a dziś polscy turyści coraz częściej rezerwują online na 14–21 dni wcześniej. Turyści chcą mieć pewność, że w trakcie urlopu zrealizują swoje wymarzone plany, bez ryzyka braku wolnych miejsc na popularne atrakcje.

Dobrze widać to również po stronie podaży: lokalni dostawcy współpracujący z SeePlaces otworzyli już dostępność swojej oferty na rok 2027, a na platformie pojawiają się pierwsze rezerwacje wyprzedzające — nawet na październik 2027 roku. To pochodna dynamicznie rosnącej oferty SeePlaces — każdego miesiąca do platformy dołączają kolejni lokalni organizatorzy i nowe destynacje, dzięki czemu wybór atrakcji stale się poszerza.

Co ważne, dłuższy horyzont planowania nie wyklucza elastyczności na miejscu — te dwa podejścia dobrze się uzupełniają. Platforma SeePlaces odpowiada także na potrzeby osób, które decyzje podejmują już podczas urlopu, umożliwiając rezerwację atrakcji z dnia na dzień — bezpośrednio z poziomu smartfona lub komputera, leżąc przy hotelowym basenie czy po udanym obiedzie w lokalnej restauracji. Dostępność w takich przypadkach zależy od bieżącej oferty organizatorów i jest potwierdzana w momencie rezerwacji.

Odpowiedzią na te potrzeby jest również nowość na platformie — funkcja multi-bookingu. Pozwala ona łatwo rezerwować gotowe, przemyślane zestawy atrakcji skomponowane przez danego dostawcę w wybranej destynacji — często w cenie korzystniejszej niż przy zakupie każdego z tych produktów oddzielnie. Połączenie wycieczki objazdowej z np. rejsem w jednym zestawie pozwala nie tylko zaoszczędzić, ale i z góry ułożyć rytm urlopu, z potwierdzeniem miejsc już na etapie rezerwacji.

Gdzie szukamy przygód? Wakacyjne hity Polaków

Obserwacje rynku oraz dane z tysięcy realizowanych rezerwacji pokazują, że doskonale wiemy, co w danym kraju jest największą atrakcją:

• Grecja: Królują atrakcje od strony morza. Na Zakynthos absolutnym hitem są rejsy do malowniczej Zatoki Wraku i Błękitnych Jaskiń, a ogromną popularnością cieszą się też wyprawy na sąsiednią Kefalonię.

• Włochy: Łączymy kulturę z widokami. Wstępy do Muzeów Watykańskich czy Koloseum przeplatamy rejsami wokół sardyńskiego archipelagu La Maddalena oraz wycieczkami na sycylijską Etnę.

• Hiszpania: Wybieramy unikalne doświadczenia — trekking Ścieżką Króla (Caminito del Rey), loty balonem nad Majorką czy rejsy na bezludną wyspę Lobos.

• Turcja i Albania: W Turcji niezmiennym zachwytem cieszą się loty balonem nad Kapadocją i wizyty w Pamukkale. Albania z kolei przyciąga miłośników natury rejsami po jeziorze Koman oraz raftingiem na rzece Vjosa.

• Zanzibar: Coraz śmielej wybieramy też bardziej egzotyczne kierunki. Na Zanzibarze topowym produktem jest jednodniowe safari w Rezerwacie Selous w Tanzanii — największym afrykańskim rezerwacie wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, gdzie można spotkać słonie, hipopotamy, lwy i krokodyle, a wycieczkę turyści łączą z plażowym wypoczynkiem na wyspie.

• Madagaskar: Wyspa przyciąga miłośników unikalnej przyrody. Najpopularniejsze atrakcje to m.in. rejs po trzech wyspach — Nosy Komba, znanej jako „wyspa lemurów”, Nosy Tanikely z parkiem narodowym i snorkelingiem w krystalicznie czystych wodach Oceanu Indyjskiego, oraz szmaragdowej Nosy Sakatia.

Jak łatwo i wygodnie zaplanować urlop? Odkryj SeePlaces

Szukając pomysłów na wakacje, łatwo zgubić się w natłoku ofert i niesprawdzonych stron. Odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego podróżnika jest SeePlaces — międzynarodowy marketplace, który w jednym miejscu gromadzi atrakcje i wycieczki oferowane przez niezależnych, lokalnych organizatorów. SeePlaces łączy podróżnych z dostawcami i zapewnia obsługę oraz bezpieczeństwo transakcji, a samą usługę realizują jej organizatorzy.

Z SeePlaces skorzystasz niezależnie od tego, jak zorganizowałeś swój wyjazd — czy lecisz na wakacje z biurem podróży, czy planujesz podróż całkowicie samodzielnie, platforma jest dostępna dla każdego podróżnego online.

SeePlaces to nowoczesne narzędzie, które porządkuje wakacyjne plany. Zamiast szukać atrakcji na przypadkowych stronach, zyskujesz jeden przejrzysty serwis, w którym wygodnie porównasz i zarezerwujesz dokładnie to, co Cię interesuje.

Co zyskujesz jako klient?

• Przejrzysty wybór i jakość poparta opiniami: Na platformie znajdziesz już ofertę atrakcji w 65 krajach na całym świecie, a lista destynacji i lokalnych organizatorów dynamicznie się rozrasta. O jakości propozycji współdecydują sami podróżni — średnia ocen wynosi 5,25 na 6 (gdzie 6 to ocena najwyższa) na podstawie ponad 13 tysięcy opinii dostępnych w serwisie.

• Brak barier językowych i walutowych: Platforma działa w 15 językach i obsługuje transakcje w 12 walutach. Wyróżnia ją szczególnie bogata oferta lokalnych języków — obok polskiego znajdziesz m.in. czeski, słowacki, węgierski, rumuński — dzięki czemu podróżni z całego regionu porównują i rezerwują oferty w swoim ojczystym języku oraz preferowanej walucie.

• Bezpieczna transakcja, 100% cyfrowo: Cały proces — od filtrowania po płatność — odbywa się online, a płatność zrealizujesz wygodną dla siebie metodą — BLIK-iem, kartą, szybkim przelewem czy PayPo. Po rezerwacji vouchery trafiają bezpośrednio na e-mail, co pozwala ograniczyć drukowanie papierów, szukanie stacjonarnych kas czy stanie w kolejkach na miejscu.

Przepis na udane wakacje

Sprawny przelot i wygodny hotel pozwalają dotrzeć do celu, ale to właśnie przeżyte na miejscu chwile budują historie, do których wracasz z uśmiechem przez lata.

Dzięki technologii SeePlaces zaplanowanie i wygodne opłacenie wakacyjnych atrakcji jest dziś tak proste i intuicyjne, jak zamówienie taksówki w aplikacji. Korzystaj z szerokiego i stale rosnącego wyboru w 65 krajach na całym świecie — niezależnie od tego, z kim podróżujesz — ograniczaj czas spędzany w kolejkach, czytaj opinie innych podróżnych i buduj swój kapitał wspomnień — dokładnie tak, jak lubisz.

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