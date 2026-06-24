Wakacyjny wyjazd pozostaje dla Polaków istotną pozycją w domowym budżecie – pisze porównywarka ubezpieczeń Rankomat.pl w podsumowaniu swojego badania.

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Największa grupa, czyli 18 procent badanych przez Rankomat.pl, deklaruje, że na letni wypoczynek przeznaczy od 3001 do 5000 złotych. 15 procent respondentów wskazuje przedział 2001-3000 złotych, a 14 procent – 1001-2000 złotych.

Co dziesiąty badany planuje wydać na wakacje nie więcej niż 1000 złotych, taki sam odsetek – powyżej 7000 złotych. Kolejne 7 procent wskazuje przedział od 5001 do 7000 złotych.

Tylko 9 procent ankietowanych nie planuje żadnych wydatków na wakacyjny wypoczynek. To wyraźnie mniej niż rok wcześniej, kiedy taką odpowiedź wskazywało 15 procent badanych. 17 procent nadal nie wie, ile ostatecznie przeznaczy na urlop.

Foto: Rankomat.pl

Urlop przede wszystkim na odpoczynek

Dla większości Polaków wakacje mają być przede wszystkim czasem regeneracji. 70 procent badanych deklaruje, że podczas urlopu chce odpoczywać. Na kolejnych miejscach znalazły się zwiedzanie miast i atrakcji turystycznych (45 procent) i plażowanie (36 procent).

Nie oznacza to jednak wyłącznie biernego wypoczynku. Co czwarty respondent planuje wycieczki rowerowe, 21 procent chce chodzić po górach, po 10 procent zafunduje sobie pobyt w spa i będzie uprawiać sporty wodne.

Mniejsza grupa wybiera bardziej wymagające aktywności – po 6 procent sporty górskie oraz żeglowanie lub pływanie łodzią, 5 procent jazdę motorem, a 4 procent sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka.

Foto: Rankomat.pl

W co czwartym domu nie ma pieniędzy na tygodniowy wyjazd

Dla części ankietowanych wakacyjny wyjazd nadal pozostaje dużym obciążeniem finansowym. Z danych Eurostatu za 2025 rok wynika, że na tygodniowy wypoczynek poza domem nie może sobie pozwolić 24,5 procent polskich gospodarstw domowych.

To wynik lepszy niż w wielu krajach Europy Południowej i Wschodniej. Wyższy odsetek odnotowano między innymi w Rumunii (61,4 procent), Turcji (50,5 procent), Grecji (46,6 procent), Bułgarii i na Węgrzech (po 39,1 procent) i w Serbii (36,3 procent).

Dane pokazują również poprawę sytuacji w Polsce. W ciągu dwóch lat odsetek gospodarstw, które nie mogą pozwolić sobie na tygodniowy wyjazd poza miejsce zamieszkania, spadł z 27,6 procent do 24,5 procent. Podobne zmiany widać w deklaracjach z badania Rankomat.pl. W ciągu roku odsetek osób, które nie planują żadnych wydatków wakacyjnych, zmniejszył się z 15 procent do 9 procent.

Polska nadal pozostaje jednak daleko od państw, w których bariera finansowa dla wakacyjnych wyjazdów jest najmniejsza. W Norwegii tygodniowy wypoczynek poza domem jest poza zasięgiem 9,1 procent domostw, w Luksemburgu 10,6 procent, w Szwecji 12,4 procent, a w Holandii 12,8 procent.

Polska znajduje się dziś bliżej europejskiej średniej niż krajów, w których wakacyjny wyjazd jest dla wielu rodzin luksusem. Nadal jednak dla jednej czwartej jej mieszkańców tydzień urlopu poza domem pozostaje wydatkiem, na który nie mogą sobie pozwolić.

Foto: Rankomat.pl

Badanie na zlecenie Rankomat.pl zrealizowano w maju 2026 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej grupie 809 osób w wieku od 18 do 65 lat. Dane dotyczące odsetka gospodarstw domowych poszczególnych państw Europy, których nie stać na tygodniowy wyjazd poza miejsce zamieszkania, pochodzą z badań Eurostatu za 2025 rok.