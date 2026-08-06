W tych jeziorach w Polsce woda jest najcieplejsza. IMGW podaje wyniki pomiarów
Letni wypoczynek nad wodą to dla wielu z nas synonim wakacji. Temperatury w polskich akwenach potrafią jednak mocno się różnić. Najnowsze dane pomiarowe pozwalają sprawdzić, które jeziora nagrzewają się najmocniej i gdzie szukać prawdziwie tropikalnych warunków do kąpieli.
Według aktualnych danych IMGW z 6 sierpnia najcieplejszą wodę mają zbiorniki położone na Warmii i Mazurach oraz w zachodniej i centralnej Polsce. Liderem zestawienia jest jezioro Jezioro Śniardwy. Warto pamiętać, że pomiarów dokonano w godzinach porannych, a więc w ciągu dnia mogła jeszcze wzrosnąć.
Niewiele niższe temperatury panują w wielu innych akwenach. Powyżej 24 st. C termometry pokazały również w jeziorach: Ełckim (warmińsko-mazurskie, Litygajno (warmińsko-mazurskie), Niesłysz (lubuskie), Selmęt Wielki (warmińsko-mazurskie), Sławianowskie (wielkopolskie), Rajgrodzkie (podlaskie), Studzieniczne (podlaskie), Charzykowskie (pomorskie), Sępoleńskie (kujawsko-pomorskie), Białe Augustowskie (podlaskie).
Najniższą temperaturę zanotowano w jeziorze Łebsko w Izbicy (pomorskie) – 18,8 st. C.
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W porównaniu do mniejszych i silnie nagrzewających się jezior woda w morzu tradycyjnie oferuje nieco niższe temperatury, choć aktualnie Bałtyk również zrobił się wyjątkowo ciepły:
Planując wypoczynek nad wodą, warto sprawdzić dane podawane przez IMGW. Fani ciepłych kąpieli znajdą idealne warunki głównie na Mazurach i jeziorach zachodniej Polski, podczas gdy szukający orzeźwienia wciąż mogą liczyć na Bałtyk.
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