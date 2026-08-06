Letni wypoczynek nad wodą to dla wielu z nas synonim wakacji. Temperatury w polskich akwenach potrafią jednak mocno się różnić. Najnowsze dane pomiarowe pozwalają sprawdzić, które jeziora nagrzewają się najmocniej i gdzie szukać prawdziwie tropikalnych warunków do kąpieli.

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Gdzie woda jest najcieplejsza? Raport o polskich jeziorach

Według aktualnych danych IMGW z 6 sierpnia najcieplejszą wodę mają zbiorniki położone na Warmii i Mazurach oraz w zachodniej i centralnej Polsce. Liderem zestawienia jest jezioro Jezioro Śniardwy. Warto pamiętać, że pomiarów dokonano w godzinach porannych, a więc w ciągu dnia mogła jeszcze wzrosnąć.

Jezioro Śniardwy (Głodowo, warmińsko-mazurskie) - 26 st. C Jezioro Nidzkie (Ruciane-Nida, warmińsko-mazurskie) – 25,7 st. C Jezioro Dadaj (warmińsko-mazurskie) – 25,4 st. C Jezioro Sławskie (Radzyń, lubuskie) – 25,5 st. C Jezioro Roś (Maldanin, warmińsko-mazurskie) – 25,2 st. C Jezioro Gopło (Kruszwica, kujawsko-pomorskie) oraz Jezioro Bachotek (kujawsko-pomorskie) – po 25 st. C

Niewiele niższe temperatury panują w wielu innych akwenach. Powyżej 24 st. C termometry pokazały również w jeziorach: Ełckim (warmińsko-mazurskie, Litygajno (warmińsko-mazurskie), Niesłysz (lubuskie), Selmęt Wielki (warmińsko-mazurskie), Sławianowskie (wielkopolskie), Rajgrodzkie (podlaskie), Studzieniczne (podlaskie), Charzykowskie (pomorskie), Sępoleńskie (kujawsko-pomorskie), Białe Augustowskie (podlaskie).

Najniższą temperaturę zanotowano w jeziorze Łebsko w Izbicy (pomorskie) – 18,8 st. C.

Kontrasty temperaturowe. Sytuacja nad morzem i w górach

W porównaniu do mniejszych i silnie nagrzewających się jezior woda w morzu tradycyjnie oferuje nieco niższe temperatury, choć aktualnie Bałtyk również zrobił się wyjątkowo ciepły:

Morze Bałtyckie i Zalew Wiślany – w Łebie temperatura wody skoczyła do 23 st. C, w Świnoujściu wynosi 21,5 st. C, w Pucku 21,6 st. C, a na Helu i w Gdyni po 20,7 st. C. W chłodniejszych punktach, np. w Darłowie, Władysławowie, Ustce czy Kołobrzegu słupki rtęci oscylują wokół 18,6-19,4 st. C. W Krynicy Morskiej temperatura wynosi 22,4 st. C, a w Tolkmicku nawet 24,2 st. C;

Chłód w Tatrach - zupełnie inna kategoria to akweny wysokogórskie. Tradycyjnie najzimniejszym zbiornikiem w zestawieniu pozostaje Morskie Oko, gdzie woda ma zaledwie 16,3 st. C.

Planując wypoczynek nad wodą, warto sprawdzić dane podawane przez IMGW. Fani ciepłych kąpieli znajdą idealne warunki głównie na Mazurach i jeziorach zachodniej Polski, podczas gdy szukający orzeźwienia wciąż mogą liczyć na Bałtyk.