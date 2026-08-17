Miejscowość Medjugorie w Bośni i Hercegowinie od lat jest jednym z najbardziej obleganych ośrodków kultu religijnego na świecie. Co roku zjeżdżają do niej miliony wiernych.

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Skąd wzięła się sława Medjugorie?

Miejscowość Medjugorie położona jest w południowej części Hercegowiny, 25 km na południowy zachód od Mostaru. Liczy około 2265 mieszkańców. Większość z nich stanowią Chorwaci. Do 1981 r. było spokojną, rolniczą wioską. Wszystko zmieniło się 24 czerwca 1981 r., kiedy grupa sześciorga lokalnych dzieci i nastolatków po raz pierwszy zgłosiła, że ujrzała na wzgórzu Podbrdo Matkę Boską.

Od tamtego momentu miejscowość jest uznawana za miejsce jej objawień. Według szacunków co roku przybywa do Medjugorie około 2,2–2,5 mln pielgrzymów. Jej centralny punkt stanowi kościół św. Jakuba. W pobliżu znajdują się także licznie odwiedzane przez przyjezdnych wzniesienia: wspomniane Wzgórze Objawień (Podbrdo) oraz Góra Krzyża (Križevac). W miejscach rzekomych objawień ustawiono krzyże.

Dlaczego pielgrzymi odwiedzają Medjugorie?

Motywacje osób odwiedzających Medjugorie są różne. Wiążą się głównie z potrzebą modlitwy, duchowej odnowy i spowiedzi. Medjugorie zwane jest "konfesjonałem świata". Dla wielu pielgrzymów pobyt tam to także czas na rekolekcje, udział w mszy świętej i wspólnej modlitwie różańcowej.

Pielgrzymi licznie wspinają się na kamieniste wzgórza Podbrdo i Križevac, rozważając stacje Drogi Krzyżowej lub tajemnice różańcowe, co stanowi dla nich formę pokuty i zawierzenia intencji.

Przybywający do miejsca domniemanych objawień szukają w Medjugorie także uzdrowienia i pocieszenia. Osoby chore, cierpiące lub przeżywające kryzysy życiowe chcą odnaleźć tam ulgę w cierpieniu, uzdrowienie fizyczne lub psychiczne oraz siły do dalszego zmagania się z problemami. Pielgrzymów przyciąga również potrzeba wspólnoty i pokoju w świecie pełnym konfliktów.

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Oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego

Przez dziesięciolecia status Medjugorie był przedmiotem badań i dyskusji Watykanu. Przełom nastąpił w ostatnich latach. W 2019 r. papież Franciszek zezwolił na organizowanie oficjalnych pielgrzymek do miejscowości.

Z kolei w maju 2024 r. Dykasteria Nauki Wiary – za zgodą głowy Kościoła – wydała oficjalną notę (tzw. Nihil obstat) odnośnie doświadczenia duchowego związanego z Medjugorie. Nie rozstrzyga w niej kwestii nadprzyrodzonego charakteru domniemanych objawień Matki Bożej. Uznaje natomiast liczne owoce duchowe związane z tym miejscem (wiele nawróceń, powołań, przypadków pojednania i uzdrowień). Oznacza to zezwolenie na kult i pielgrzymki oraz promowanie objawień.