Czerwiec to okres, w którym ryzyko spotkania niedźwiedzi na szlakach jest dosyć wysokie. Zwierzęta w tym czasie intensywnie żerują, a samice wędrują ze swoimi młodymi.

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„Zwiększona aktywność niedźwiedzi w Tatrach”. Do sieci trafiają kolejne nagrania

Na jednym z nagrań opublikowanych w piątek 19 czerwca rano na facebookowym profilu „Tatry” widać niedźwiedzicę z trzema młodymi w Dolinie Chochołowskiej. W tle można dostrzec turystów. Część z nich oddala się w popłochu, a inni spokojnie obserwują i fotografują wędrówkę zwierząt.

„Zachowajcie szczególną ostrożność, obserwujcie otoczenie i w przypadku spotkania zachowajcie bezpieczny dystans” – radzą we wpisie towarzyszącym nagraniu twórcy profilu „Tatry”.

Wraz z kolejnym nagraniem opublikowanym tego samego dnia po południu twórcy profilu ostrzegają turystów przed „zwiększoną aktywnością niedźwiedzi w Tatrach”. Informują o otrzymaniu od internautów w ciągu niespełna doby kilkunastu nagrań niedźwiedzi z wielu lokalizacji po polskiej stronie Tatr. Twórcy profilu po raz kolejny zaapelowali o ostrożność: „Obserwujcie swoje otoczenie, nie używajcie słuchawek, nie wchodźcie w gęste zarośla, a w przypadku spotkania z niedźwiedziem zachowajcie bezpieczny dystans. Bądźcie ostrożni – znajdujecie się w ich naturalnym środowisku”.

Nagrania przedstawiające niedźwiedzie na tatrzańskich szlakach opublikowano w ostatnim czasie również na innym popularnym wśród miłośników Tatr facebookowym profilu „Tatromaniak”.

Jak uniknąć spotkania niedźwiedzia na szlaku?

W związku z pojawiającymi się w sieci informacjami o zwiększonej aktywności niedźwiedzi w Tatrach warto przypomnieć, co robić w przypadku spotkania tych zwierząt na szlaku.

Przede wszystkim, co podkreślają eksperci, należy starać się, aby do takiego spotkania nie doszło. W tym celu trzeba zachowywać się tak, aby nie zaskoczyć niedźwiedzia. To podstawowa zasada. Na szlaku należy więc dawać znać o swojej obecności. Nie oznacza to oczywiście nadmiernego hałasowania, które w górach nie jest wskazane. Wystarczy normalnie rozmawiać ze współtowarzyszami wyprawy. Z kolei w przypadku samotnej wędrówki można śpiewać, cicho gwizdać lub uderzać kijkami trekkingowymi.

Ponadto aby uniknąć spotkania z niedźwiedziem, należy:

poruszać się wyłącznie wyznaczonymi szlakami;

unikać wędrówek w porze nocnej;

uważnie nasłuchiwać odgłosów i obserwować teren, a w przypadku usłyszenia podejrzanych odgłosów lub znalezienia świeżych odchodów lub tropów niedźwiedzia nie podążać ich śladem, a zamiast tego oddalić się w przeciwnym kierunku;

nie wyrzucać śmieci, ponieważ te mogą wabić zwierzęta;

starać się poruszać z wiatrem.

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Co zrobić w przypadku spotkania niedźwiedzia na szlaku?

A co w przypadku, gdy mimo zachowania powyższych zasad dojdzie do spotkania niedźwiedzia? Trzeba wtedy przede wszystkim zachować spokój i pamiętać o tym, że ataki niedźwiedzia na człowieka to rzadkość i są one zazwyczaj wynikiem niewłaściwego zachowania turysty.

Jeżeli zwierzę nie zauważyło jeszcze człowieka, należy powoli oddalać się od niego, unikając przy tym krzyków i gwałtownych ruchów. Spokojne zachowanie konieczne jest także wtedy, gdy zwierzę dostrzeże człowieka. Ważne, aby nie poczuło się ono zagrożone. Nie można więc krzyczeć, gwałtownie się ruszać oraz nagle uciekać. Trzeba natomiast starać się zachowywać jak największy dystans i powoli, spokojnie wycofywać się.

Największą ostrożność zachować należy w trakcie spotkania samicy z młodymi lub niedźwiedzia w pobliżu padliny.